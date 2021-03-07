韓正晤港人大：改革選舉是特區管治權保衛戰　全方位支持林鄭政府

撰文： 陳嘉洛 林劍 最後更新日期： 2021-03-07 12:18

全國「兩會」正在北京舉行，修改香港選舉制度成為焦點，主管港澳事務的國務院副總理韓正今日（3月7日）早上，與港區全國人大代表會面。 港區人大代表團副團長黃玉山引述韓正指，改革選舉有重要性及迫切性，強調中央始終堅持貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。他指香港暴力情況近年不斷升級，包括衝擊立法會、機場等，認為這是顛覆與反顛覆的鬥爭，又提到去年訂立港區國安法，是法制、法治保衛戰。 韓正向港區人代提出兩點要求，包括努力參與抗疫工作，當頭等大事看待，以及多向市民解釋完善選舉制度決定。

國務院副總理韓正。（資料圖片/新華社）

韓正今早在人民大會堂接見港區人大代表，港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧等參加。

據悉，韓正在會上表示，中央堅定不移、繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，也在「四中全會」再次確認下來。韓正指，為維護國家主權安全發展利益、為「一國兩制」行穩致遠、為在止暴制亂後重建法治社會，保障香港長期繁榮穩定，必須堅持及貫徹落實「愛國者治港」的大原則，完善香港特區的選舉制度；而在1984年6月，鄧小平已清楚說明了「愛國者治港」的資格標準。

他形容，這是一場維護國家主權、安全及發展利益，以及香港特區管治權、民生、經濟的保衛戰。

指全方位支持港府 解決住屋等問題

韓正強調，「愛國者治港」不是口號，需要法例予以保障，完善特區選舉制度符的決定（草案）經兩地法律專家及代表充分參與，符合憲法及《基本法》、符合香港實際情況，有助體現社會整體利益，依法讓香港同胞可廣泛、均衡參與政治。

他又提到，中央政府全力全方位支持特區政府及市民，不論在防疫抗疫、金融、創新科技、服務業、航運業等，支持林鄭領導的特區政府，一起做好長遠規劃解決貧富懸殊、住屋等問題，要阻止反中亂港危害市民福祉的人拖慢各項措施，重演2003年、2014年佔中、2016年旺角暴亂、2019年衝擊立法會及中聯辦、搞「三罷」、「打砸搶」類似的事件再重創香港。

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