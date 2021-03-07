國安法｜華人民主書院撤出香港　陶君行：正注銷公司註冊

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-07 19:10

《港區國安法》去年六月底在港實施，有報道指，由王丹成立的「華人民主書院」基於安全理由撤出香港。曾擔任華人民主書院校長和董事的社民連陶君行接受查詢時指出，書院香港辦事處已於今年1月展開注銷公司註冊的程序，同時正取消書院的匯豐銀行戶口。陶君行表示，華人民主書院過去兩年在香港已無工作和活動，認為台灣更恰當延續有關工作。

被指收NED捐款 陶君行：不評論

華人民主書院在2011年成立，在香港和台灣亦有辦事處，其中華人民主書院榮譽校長為鄭宇碩，陶君行、何俊仁亦曾擔任董事。《路透社》日前報道，指由王丹成立的「華人民主書院」，去年9月已由香港遷往台灣。王丹在接受《路透社》訪問時表示：「我們有批評中國政府，亦有參與香港民主運動，因此頗擔心在港成員的安全。」

陶君行接受查詢時指出，書院香港辦事處已於今年1月展開注銷公司註冊的程序，同時正取消書院的匯豐銀行戶口。被問到注銷公司注冊是否與《國安法》有關，陶君行說：「部分係（因國安法）」，他續指，主要原因是因華人民主書院過去兩年在香港已無工作和活動，認為台灣更恰當延續有關工作，又指過去一年書院的決策全在台灣進行，已與香港無直接關係。

有報道引述傳言，指華人民主書院從美國國家民主基金會（NED）取得資金，陶君行直指，不會就捐款來源作出任何評論。至於會否擔心即使中止書院在香港的運作，也會被政權追究，陶君行直言：「無得擔心咁多」，又說：「佢（政府）之前夠講話無追溯力，條紅線都係佢（政府）定嘅啫，我都郁唔到。」

「你依家求我（參選），我都唔會同你癲！」

陶君行作為資深民主派人士，被問到對於中央大幅度改革香港選舉制度的看法，陶君行笑言，因他不再參選，故對他自身無任何影響，又說：「你依家求我（參選），我都唔會同你癲！」

翻查華人民主書院網頁，書院對上一次活動，已是2018年2月一個討論台灣勞基法爭議與工人政治的研究會。2013年，書院曾於香港舉行非暴力抗爭訓練研究與簡介會，事後被建制媒體廣泛報導。