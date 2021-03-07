立法會選舉改革　「333」溫和版方案獲青睞　角力仍在

北京出手改革香港政制，今年人大會議將審議《完善香港特區選舉制度的決定（草案）》，其中立法會議席料由目前的70席，大增至90席，選舉委員會將產生「較大比例」的立法會議席。至於具體組成，現時政界傳出兩個方案：一是「432」方案，即選委佔40席，功能界別佔30席，地區直選佔20席；另一個是「333」方案，即三個界別各佔30個議席。

消息人士表示，立法會議席改革分別出現較強硬的「432」方案，以及溫和派提倡的「333」方案，目前「333」方案獲青睞，仍在爭持角力當中，有待最終拍板。