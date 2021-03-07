立法會選舉改革　「333」與「432」方案 角力仍在

撰文：沙半山
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北京出手改革香港政制，今年人大會議將審議《完善香港特區選舉制度的決定（草案）》，其中立法會議席料由目前的70席，大增至90席，選舉委員會將產生「較大比例」的立法會議席。至於具體組成，現時政界傳出兩個方案：一是「432」方案，即選委佔40席，功能界別佔30席，地區直選佔20席；另一個是「333」方案，即三個界別各佔30個議席。
消息人士表示，立法會議席改革分別出現較強硬的「432」方案，以及溫和派提倡的「333」方案，目前「333」和「432」二個方案，仍在爭持角力當中，有待最終拍板。
事實上，本港政界人士對採用「432」還是「333」，均有不同看法，例如基本法委員會前副主任梁愛詩今早（7日）表示，相信選委會界別議席比地區直選、功能界別多，「例如分區直選是20席，功能組別是30席，那它（選委會）便是40席。」她指，現時立法會功能組別和分區直選各佔一半，「但如果你説現在1:1，『較大比例』即是大過1，是1.5或是多少，要等著看。」
全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，若地區直選只有20席，對地區政黨的生存空間少，認為愛國力量不止精英，還要有一批人連繫群眾。他認為，回歸前第一屆立法會選委會只佔10席，第二屆減至6席，現時選委會佔30席是相當大的比例，佔整體三分之一，認為三個界別各佔30席較合理。