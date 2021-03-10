屈穎妍斥建制派「滿腦子選舉」：不是簡單一句愛國就能治港

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-10 12:47

正在北京召開的全國人大會議正審議修改香港選舉制度的決定，落實「愛國者治港」原則，勢將改變香港政治生態。親建制派專欄作家屈穎妍撰文稱，「擔慮」新政治環境會令建制派帶來「爭櫈仔」的矛盾，又指香港回歸24年「爛成這樣」，建制派也有責任，批評建制派「滿腦子選舉」，「建制派的招牌能招攬天下賢士嗎？」 她認為，並非簡單一句愛國便能治港，治港人士還需要符合有能力、有擔當等條件。

指非「紅色」就能成為治港者 否則全國14億人也可勝任



屈穎妍以《樹倒猢猻散之後》為題撰文，指「愛國者治港」代表著有能力的愛國者，蘊含有熱忱、有擔當、有勇有謀地治港的要求。她稱，中央一出手，基本上已把「反對派」解體，問題是建制派能否擔得起剩下的局面，「我擔憂，新政治環境會否令建制派帶來一些爭櫈仔的矛盾？甚至以為是守得雲開見月明的分餅仔遊戲開始了？」

她說，回歸24年香港就爛成這樣，「反對派」固然罪無可恕，建制派也有責任，「如果建制派思維不變、方法不變，手執江山又如何？中央給你一手好牌，一樣可以打爛打輸。」她續指，香港不是沒人才，只是建制派一直用錯方法，「滿腦子選舉，一味攻選票，不是攻人心。」她又說：「黑暴之後，好多香港人都討厭反對派，問題是，建制派的招牌能招攬天下賢士嗎？」她認為建制派要攻下人心，選票方能成為囊中物。

屈穎妍表示，如果愛國就可以成為治港者，中國14億人都可以勝任，「所以，愛國者治港的潛台詞，是有能力、有擔當。政治沒有天才，管治者要經過磨煉、下過苦功、打過仗、中過箭，才能勝任。不是簡單一句愛國，就能治港。」