陳劍琴公務探訪岑敖暉懲教遲遲未批　申請時間前未確認能否探訪

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-10 17:27

去年起不時傳出懲教署拒絕區議員公務探訪，荃灣區議員陳劍琴撰文，表示希望今日（10日）作公務探訪因涉違國安法還押的另一區議員岑敖暉，商討明天區議會會議事宜，惟星期六（6日）提出的申請一直未獲回覆。 陳劍琴今早再致電署方，被告知「印象中是不批准」，直到中午才收到正式回信，但信件沒有明確交代是否獲批。陳再致電聯絡署方，對方要求再提供會議文件等更多細節，惟沒有交代提交文件後會否接受申請。最終陳劍琴雖未獲署方回覆是否批准探訪，仍動身前往赤柱監獄，料目前正在監獄範圍等候，暫未能聯絡。

陳劍琴今日在facebook撰文，提到以往申請公務探訪時，會在要求探訪之前收到回信表示是否獲批。她因為一直未收到回信，今早9時便致電懲教署，獲告知「印象中是不批准」，而中午11時許才再收到信件，要求她向懲教署提出具體理據讓署方考慮，又建議她考慮以親友探訪方式申請探訪，惟信中並未明確表明是否不批准申請。

陳劍青批要求具體理據沒準則 指區議會會議是公開資料

陳劍琴隨後立即致電署方代表，追問申請有何未夠具體之處，因為她已列明探訪目的是準備明天舉行的區議會委員會會議，才需要與岑敖暉處理議會事務，而會議是可網上查閱的公開資料，「不是老作」。陳在文中引述署方代表回應，要求她將手上所有附加資料再提交署方，「愈多愈好」，指署方會再審視。

她隨即再將文件交予署方，但批評署方要求並不合理，除了時間上過於緊迫，其他類型的公務探訪亦不一定有文件可提供，質疑所謂「具體理據」的準則為何。陳在電話向署方明言，如果署方有政治考慮，可乾脆承認日後申請探訪岑敖暉都不會獲批。