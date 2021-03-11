選舉改制｜人大通過決定　建制派火速發稿力挺　民建聯：撥亂反正

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-11 17:21

全國人大今天（11日）高票通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，其中訂明第七屆立法會議員增至90人，特首入閘門檻亦進一步提高。 決定於下午3時19分通過，民建聯於兩分鐘後發聲明，指全國人大決定是撥亂反正之舉，體現了「愛國者治港、反中亂港者出局」的原則，民建聯將全力配合特區政府，包括善用社會網絡，協助政府宣傳全國人大決定和推行公眾解說。

民建聯指全國人大作出今次決定，以堵塞漏洞，糾正缺陷，是必要和及時。

民建聯：法理基礎無可置疑

人大會議於下午3時19分通過決定，決定全文於3時23分才於《新華社》首次曝光。民建聯於3時21分發表聲明，指全國人大作出今次決定，以堵塞漏洞，糾正缺陷，是必要和及時的，又指根據《憲法》，全國人大有權決定特區政治制度包括選舉制度，法理基礎無可置疑。



民建聯認為，全國人大決定是撥亂反正之舉，體現了「愛國者治港、反中亂港者出局」的原則，決定調整選舉委員會的規模、組成和產生辦法，是與時俱進，促進港人廣泛與均衡的政治參與，同時保證各級選舉的參選者均符合愛國者標準，有效維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序。

民建聯認為，全國人大的決定有利落實《基本法》的行政主導原則，消除政治內耗，讓社會集中精力推動變革，解決深層次問題，突破民生經濟困局，促進公平與發展，進一步提升香港國際都市地位，民建聯將全力配合特區政府，包括善用社會網絡，協助政府宣傳全國人大決定和推行公眾解說。

經民聯發聲明，對人大有關決定表示歡迎和支持。（梁鵬威攝）

經民聯促政府做好公眾解說

經民聯發聲明，對人大有關決定表示歡迎和支持，認為中央從國家層面完善香港選舉制度，破解香港長期面對的泛政治化困局，為確保「愛國者治港」、保持香港繁榮穩定提供堅實的憲制性法律保障，如同為香港政治、社會、經濟、民生各方面發展築下一道安全屏障。

經民聯認為，中央行使憲制權力，主動出手解除香港選舉制度的隱患，在根本上堵塞漏洞，確保「愛國者治港」，是治本之策，有其必要性和迫切性，又認為《人大決定》提出完善香港選舉制度的總體思路，通過對選舉委員會重新構建和增加賦權，擴大香港社會均衡有序的政治參與和更加廣泛的代表性，同時建立全流程資格審查機制。

經民聯認為，根據《人大決定》建立一套符合香港實際情況、有香港特色的新民主選舉制度，可以阻止反中禍港勢力進入政權架構，確保由愛國愛港者管治香港，既有效維護國家安全利益，又保障香港長遠繁榮穩定。經民聯促請特區政府積極配合中央做好完善選舉制度的工作，既重視聆聽社會各界意見進行公眾解說，又抓緊做好本港法例修訂工作，妥善處理未來一年各項選舉安排，具體落實「愛國者治港」。

工聯會發聲明全力支持決定，認為完善香港選舉制度，落實愛國者治港，有利香港結束長期以來的政制爭拗和社會亂象。（歐嘉樂攝）

工聯會全力支持：繼續勇於擔當

工聯會發聲明全力支持決定，認為完善香港選舉制度，落實愛國者治港，有利香港結束長期以來的政制爭拗和社會亂象，讓「一國兩制」可以重回正軌，香港可以重新出發。工聯會將繼續勇於擔當，全力配合特區政府作出必要的本地立法工作。工聯會認為，今次通過選舉制度的完善，可以確保香港的行政、立法、司法機構的人員，均由真正的愛國者擔任，堵塞選舉制度的漏洞，結束香港長期以來的政制爭拗，確保政府和議會可以集中精力處理經濟民生問題。

自由黨立法會議員鍾國斌、張宇人、邵家輝、易志明發聲明，對今次全國人大為完善香港特區選舉制度作決定表示理解、明白及支持（盧翊銘攝）

自由黨：表示理解、明白及支持

自由黨立法會議員鍾國斌、張宇人、邵家輝、易志明發聲明，對今次全國人大為完善香港特區選舉制度作決定表示理解、明白及支持，自由黨認為回歸23年來，香港未能全面確保「愛國者治港」及「選舉制度變成反對派弄權工具」。以上情況近年漸趨嚴重，更動搖國家的主權，並有偏離「一國兩制」的方針，認為既然香港的選舉制度出現漏洞，而特區政府又難以解決，由中央政府協助處理，是理所當然。

自由黨認為，若以此完善香港選舉制度可以運作暢順令香港社會穩定，更可令市民意會到2047年後的香港亦可根據以此模式，50年後繼續落實「一國兩制」，實是對香港長遠發展有利。

全國政協常委林建岳認為，人大決定為香港新選舉制度的建立提供了堅實的憲制基礎，結束香港長期以來有關立法會和行政長官產生辦法的政治爭拗和亂象。（資料圖片）

林建岳指提供堅實憲制基礎

全國政協常委林建岳認為，人大決定為香港新選舉制度的建立提供了堅實的憲制基礎，結束香港長期以來有關立法會和行政長官產生辦法的政治爭拗和亂象，更為香港創造一個長期穩定的發展環境，讓香港回到振興經濟、改善民生的正軌，共同建設好香港這個共同家園，符合廣大市民的利益。

林建岳指，香港是著名的國際金融中心，需要穩定的社會環境，惟多年來的泛政治化，尤其是這兩年的「黑暴」，嚴重衝擊香港的社會穩定和投資環境，認為中央出手完善香港選舉制度，確保全面落實「愛國者治港」，堵塞選舉漏洞，終止香港的政治亂象，確保香港特區依法施政和有效治理。他又認為人大決定強調通過對選舉委員會重新構建和增加賦權，擴大均衡參與，有利於兼顧社會各界別、各階層的利益，有利於解決各種社會深層次問題。