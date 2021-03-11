選舉改制‧直播｜特首林鄭月娥料社福界將調往選委會第二界別

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-11 18:33

全國兩會閉幕，人大全體會議0票反對下通過有關改革本港選舉制度的決定，港府立即發聲明表示支持。特首林鄭月娥傍晚6時見記者，表示特區政府堅定支持、由衷感謝人大決定。《香港01》為你直播。

被問到往後的特區政府的解說工作，林鄭指要讓市民明白中央出手是合法合憲，亦符合香港的情況。林鄭表示，近年看到有「別有用心的政客」利用選舉改度的缺憾進入政府，他們不是協助政府，而是「搞破壞」甚至協助外國勢力干預，她稱要將這些情況向香港市民清楚解說。

她說，正式通過後未來1年政府要舉辦多場選舉，形容自己「工作量好大」。

對於律政司司長鄭若驊、行政會議召集人陳智思都表示，這次修改選舉制度是倒退，林鄭指不同意是倒退，而是填補選舉制度的缺憾。

有意見《決定》介紹五個界別時沒有提及社會福利界，她表示相信人大常委會可能將過往在第三界別的社福界放入第二界別，即專業界別。

至於資格審查委員會是否架空選舉主任，林鄭表示過去有意見認為選舉主任不應判定誰人可以參選，今次成立委員會，正好釐清選舉主任的職權。

對於泛民難以進入立法會，以後立法會內是否就沒有反對派，林鄭指政府議案有時也有不足，議員反對是有建設性的，不代表不能反對。

人大表決修改香港選舉制度後，港府傍晚召開記者會，背景為「完善選舉制度 落實愛國者治港 保一國兩制 促安定繁榮」。（余俊亮攝）

林鄭月娥在人大通過決定後，隨即就決定發表聲明，表示她和特區政府管治團隊對《決定》表示堅定支持和由衷感謝。

林鄭強調，政治體制是中央事權，而選舉制度是其重要的組成部分。《決定》是根據《中華人民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定，以及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的有關規定，完全合憲、合法。

她表示，特區政府會繼續竭力向社會解釋完善選舉制度的必要性和迫切性，以及《決定》的堅實憲法基礎。待全國人大常委會通過修改附件一和附件二後，政府會盡快完成修訂本地法律的工作，並根據香港的實際情況，包括疫情發展，有效安排相關的選舉。