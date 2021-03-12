直播｜張曉明：泛民中愛國者仍可依法當選　立法會代表性將更廣泛

撰文： 彭焯煒 羅家晴 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-12 11:26

全國人大全體會議昨日（11日）以2895票贊成，0票反對，高票通過《完善香港選舉制度決定草案》。港澳辦今早（12日）在北京召開記者會，副主任張曉明，鄧中華和全國人大法工委副主任張勇回應記者提問。 張曉明在開場白表示，今次選舉改制是繼去年《港區國安法》出台後一大舉措，具重大里程碑意義，亦是連續兩年中央作出的重大決定，充分體現中央高度重視香港。他又提到，昨日全國人大會議在通過草案後，全場掌聲雷動，認為是表達了全中國人民的共同心聲，顯示國家意志不可撼動。 張曉明形容，完善選舉制度是中央運用《憲法》和《基本法》，對香港政治體制的決定權，阻斷反中亂港勢力在體制內奪權的通道，形容與制定《港區國安法》是一套「組合拳」，是釜底抽薪、有效治理挑戰香港憲制秩序的種種亂象，維護國家安全和香港政治穩定、政權安全。

【11:10】被問到人大立法過程中是否會考慮香港市民的意見，張勇稱，研究決定時重視各方意見和建議，過程中多次聽取立法機關、特首和代表人士的意見，同時亦有召開多場座談會。張勇稱會認真研和接納意見，修改《基本法》附件一、二過程會跟足法定程序，相關工作會盡開。

被問到選管會的組成，鄧中華稱增加全國性團體成員，是因為有關人士對國家事務比較多理解，國家意識較強，在選管會中有利維護國家。

【11:05】有記者問到，中央有否改變香港達致普選的目標，以及中央如何理解普選。張曉明指，今次的決定未有就普選改一個字、一個標點符號，強調最終達到普選的目標沒有改變，中央亦堅定支持香港發展符合香港的選舉制度。他又提到，

2014年人大提出的831決定，原以2017年行政長官普選為目標，但香港的反對派百般阻撓，更提出要「公民提名」，違反《基本法》中的規定，為此自己當時於香港與時任公民黨主席公開論戰。他表示，本來香港可以在17年實現普選，誰應該為此負責，公道自在人心；又指普選的涵義，嚴格按照《基本法》的規定及「一國兩制」原則來理解。

【11:00】被問到為何以「決定和修例」的方式，而非按照五部曲，完善香港選舉制度。張勇稱，採用「決定和修例」是經過反覆研究，充分考慮不同因素決定。張勇又指，《基本法》附件一、附件二存在制度性漏洞，一是反中亂港分子利用選舉漏進入立法機關，危害國家和損害繁榮穩定，他們破壞憲制秩序，民主發展。張勇提及，2007年全國人大常委會作出決，規定2017年可以實行普選，其在2014年再決定，規定香港行政長官和立法會產生的路線圖，但反中亂港人士利《基本法》五部曲否決普選方案，導致目標遙遙無期。張勇表示，這次採用「決定和修例」是憲法權力，從國家層面完善香港選度制度。

【10:55】有記者問到，人大決定設立候選人資格審查委員會，以政治立場排除候選人的參選權利，是否與《基本法》保障的權利有衝突。

鄧中華回應指，審查候選人資格是落實「愛國者治港」一個重要制度保障，目的是把反中亂港分子排除在香港管治架構外，確保香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中。他說，這與基本法保障居民的權利，包括選舉權和被選舉權，是兩回事，不存在矛盾和衝突，保障一國兩制行穩致遠是香港居民行使選舉權和被選舉權的基本前設，反問如果任由反中亂港分子佔據香港政權核心，香港將會變成甚麼樣，強調2019年修例風波亂局絕不能在香港重演。

【10:45】有記者問到修例的具體時間表，原定9月舉行立法會選舉會否如期舉行，屆時是否採新的選舉規定。張勇指，人大常委會將盡快進行修改《基本法》附件一及附件二的工作，再由香港特區修訂本地選舉法律，選舉活動才可依法依規順利展開。他說，早前人大決定第六屆立法會繼續履行職責不少於一年，直到第七屆立法會任期開展為止，香港可根據實際情況，自行決定何時舉行立法會選舉。

泛民中都有愛國者 立法會仍有批評政府聲音

【10:40】被問到這次完善香港選舉制度，如何判斷誰人愛國或不愛國，和反對派可否參選，某些政治力量是否沒有代，進一步出現政治危機。張曉明稱，就愛國者標準，鄧小平有經典的論述，標準是尊重自己民族、誠心誠意擁護國家，不影響繁榮穩定。他又指，港澳辦主任夏寶龍早前在研討會提及，愛國者必然是維護國家主權和發展利益，全力維護長期繁榮穩定，港獨分子和攬抄派都不會愛，他認為夏寶龍說法和鄧小平的說法是完全一致。

張曉明又指，完善香港選舉制度是為全面落實愛國者治港，不容許反中亂港人進管治架構，他們不能堂而皇之在立法會，強調一個都嫌多。張曉明說，中央強調愛國者治港，不是要搞清一色，一個不愛國的人不進入政權架構，不代表他們不能正常生活和工作；不愛國的人將被排除管治架構，但不代表泛民被排除管治架構，強調反中亂港者和泛民不能劃上等號，泛民中都有愛國者。張曉明相信，完善制度後香港立法會的代表更廣泛，可以聽到不同聲音，亦有批評政府的聲音，只是見不到表演宣誓和拉布的人，僅僅如此。

【10:30】張勇表示，人大決定具有堅實的憲制基礎，可從三方面理解，第一《憲法》適用於香港特區，是全國的根本法律，是在中華人民共和國領域中具有最高的法律效力，自香港回歸後，納入中國的治理體系，是直轄於中央人民政府的地方行政區域，中央依照《憲法》和法律對香港擁有全面管治權。

第二，「一國兩制」方針有宗旨和內涵，就是要維護國家統一和領土完整，保持香港繁榮穩定。第三，《基本法》的落實有原則有前提，1990年《基本法》通過，依據憲法制定、構建各種制度，當中遵從兩條原則，分別是以愛國者治港為主體的港人治港和中央授權下的高度自治，《基本法》的條文對此有具體體現。

【10:05】張曉明在記者會上講述完善香港選舉制度的重大意義，第一，是修補香港法律制度漏,洞和缺陷的必要之舉。他稱，香港的社會亂象表明行政長官及立法會的產生方法出現明顯漏洞和缺陷，選舉制度安全性不足，使反中亂港可透過選舉進入香港政權機關，使外部勢力得以干預及滲透香港事務，現時有需要亡羊補牢，完善香港選舉制度。

第二，是維護香港特區政治穩定及政權安全的基本之策，有利香港實現長治久安。張曉明稱，修例風波演變成社會動亂，充份證明香港主要問題是政治問題，而且不是要不要民主或民主進程的問題，是奪權與反奪權，顛覆與反顛覆，以及滲透與反滲透的較量，在這方面中央沒有退讓的餘地。

第三，這是立足香港實際情況作出的適當選擇。張曉明指，香港在英國殖民地時期毫無民主可言，之後才開始當家作主，香港民主制度實踐的時間並不長，本身需要在實踐中不斷探索和完善，今次完善選舉制度重點在於對具有廣泛性的選舉委員會進行調整優化，並賦予新職能，有權參與立法會候選人提名，主要目的是構建符合香港實際情況，具香港特色的民主制度，使香港民主步伐更穩健。

第四點是要愛國者治港，張曉明稱愛國者治港不是新概念，由鄧小平所提出。他稱要求愛國者治港是天經地義，並強調共產黨是一國兩制的創立者，也是導者、維護者，沒有任何人比共產黨和否政府更懂得其寶貴的價值。

不存在改變一國兩制問題 改選舉制度是微創手術

張曉明又稱，港區國安實施、提出完善香港選舉制度，都是為完善一國兩制的體制，讓一制兩制實施得更好，不存在改變一國兩制的問題。他指有委員說這次令香港有救，又話香港的車公廟，都不及《港區國安法》的靈，完善香港選舉制度的好。對於有委員在大會發言時稱，治重病用猛藥，香港選舉制度都要動大手術，張曉明認為，這是一個微創手術，動手術後香港選舉制度就會恢復健康，香港居民更安居樂業。