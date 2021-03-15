政圈風聲│泛民戰選委會意興闌珊　至今未谷選民登記　何俊仁不選

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-15 07:00

全國人大則於全體會議通過修改本港特首、選委會及立法會選舉制度的決定，其中規定選委會人數由1200人增至1500人，參選特首更須獲5大界別各15票提名，入場門檻大幅拉高。多名以往由泛民佔優的專業組別選委均表示，民主派對參選選委會已興趣不大，因認為在制度下，再無法左右特首選舉，亦預料泛民團體動輒被針對。法律界何俊仁明言，無意參選下屆選委。 資訊科技界選委、民主黨單仲楷更指，現時雖已到3月中，但各個界別的民主派人士均仍未落力催谷４月停止改變資料的選民登記，客觀上反映了泛民的競選氣氛毫不熾熱。社福界選委張志偉亦估計，其所屬的社會工作者總會未必再組隊派員參選，料個人方式參選機會較大，因為擔心團體被針對，而業內亦難尋找新血參選選委。

上屆選委會選舉，香港社會工作者總工會派出20人競逐共有60 席的社福界，並全部當選為選委，穩取該組別三分之一席位。上屆有份當選，去年曾參選立法會社福界議席的外務副會長張志偉坦言，特首林鄭月娥早前揚言社會界或被歸類至專業界別，料變相令社福界選委議席大減。他又指，社總仍未討論是否再派員參選選委會，惟他個人評估可能性很細。

張志偉解釋，雖然現時選委會的新選舉方式未明，提名委員會的構成方式、提名機制均未有公開，但預料社總難再以「組隊」方式參選，因為被「針對」的可能性頗高，未必能夠「入閘」。至於以個人名義參選，他認為其他業界人士有機會入閘，但自己的機會不大。他亦預料，在目前政府氣氛下，業內新人未必有意願參選，行內中、高層則認為已有人代表而不會落場，故未必有新血參政。惟他認為業界可有不同方式發揮影響力，在實質工作層面，未來亦未必無路可走。

他又表示，仍未清楚社福界的參選條件會否被改變，因為以往只要有社工提名，證實參選人與社福界的關連即可，一旦此制度被改變，日後或只有部分社福界團體有望參選。

何俊仁表明自己無意再參選選委。他早前在訪問表示，改制後的特首選舉，民主派現實上不可能拿到足夠提名，「一個界別都足以DQ你」。（資料圖片／余俊亮攝）

何俊仁表明無意再參選 批改制如「委任制」

上屆法律界選委、民主黨何俊仁亦預料，選舉制度修改後民主派不會再有意欲參選。他解釋，現時傳聞中的改制內容，包括參選要經過資格審查委員會、分組提名等限制，猶如重推「委任制」。他甚至聽到有泛民中人憤言，「由佢（中央）玩曬佢」。個人而言，何俊仁透露自己因已年屆70歲，無意競逐連任。

高教界屬另一泛民重鎮，曾當選此界別選委的教協會長馮偉華指，他們仍要留待選舉方案出台，才能討論是否考慮派員參選。不過他分析，屆時考慮主要圍繞兩點：一、參選方式是否公平；二、參選是否能夠發揮影響力左右特首選舉，「如果無（用）的話，亦未必有興趣參選。」

談及未來泛民參選立法會需要選委會提名，會否是考慮因素之列，馮偉華稱，如果屆時選舉辦法就參選設下多個關卡，即使提名人數足夠亦無用。

民主黨單仲楷指下月已截至改變選民登記資料，惟泛民仍未力谷，顯示各界別選情並不熾熱。(資料圖片／莊恭南攝)

單仲楷：3月中仍未見各界動員選民登記 選情不會熾熱

上屆參選資訊科技界的民主黨單仲楷認為，泛民不會完全無人參選，但有意參選者須考慮的條件很多，相信泛民的參選熱度不高。他分析指，以前民主派動員參選選委會，是為了讓泛民的特首參選人有足夠票數入閘，但面對新的特首提名資格，他們根本無法將泛民中人捧進賽場。再者，香港的重要政事現在都由中央直接把關，特首之位「連市長都不如，只是妹仔」，令他們沒有參選意欲。

單仲楷亦預料，即將在立法會審議的宣誓修例負面清單，將會應用至選委會選舉，令參選者日後言行受限制，一眾泛民中人不會「無故放把刀架在自己頸上」。

今年選民登記5月截止新登記，4月截止更改資料。單仲楷表示，至目前3月中，泛民在各個選委組別均並未動員催谷登記，由此可見，各界泛民選委都並不熱衷參與今次選委會選舉。