選舉改制｜林鄭：親自督師不下放他人　擬綜合草案處理不逐一列出

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-15 11:40

全國人大會議上周通過有關本港選舉制度改革的決定，特首林鄭月娥接受《大公報》及《文匯報》專訪時表示，「一定要在未來12個月內完成所有工作」，透露由於牽涉大量法例需要修訂，故港府傾向以綜合條例草案的形式處理，而非逐條條例審議。 林鄭強調，今次選舉修例太重要，她本人將親自督導法例草擬、聽取意見及公眾解說工作，「與香港國安法不相伯仲般重要，所以我不會下放給其他人，全部由我自己做」。

林鄭表示，要預留足夠時間讓立法會審議，已得到立法會主席梁君彥支持，將「開快車」處理。（資料圖片）

與梁君彥有共識將「開快車」

林鄭月娥預料，今次法律修訂牽涉超過20條的主體法例和附屬法例，部分修訂 「牽一髮動全身」，「這是非常之人手密集的工作」，故傾向以綜合條例草案的形式處理。

林鄭表示，要預留足夠時間讓立法會審議，已得到立法會主席梁君彥表示支持，相關會議將「開快車」，可視需要加會，甚至讓其他會議讓路。她強調，自己與梁君彥都強調要有足夠時間審議。

資格審查委員會層次較選舉主任高 組成不止一人

提到未來三場選舉安排，林鄭指，要優先舉行立法會選舉和選舉委員會選舉，因選舉委員會新增了人大決定給予的新職能，包括透過選舉產生部分立法會議員，以及負責提名參選立法會議員的候選人。

至於候選人資格審查委員會方面，林鄭指﹛參選特首、選舉委員會、立法會的候選人，都需要由資格審查委員會，確保符合「愛國者治港」的要求， 「其層次一定高過選舉主任」，而其組成亦不會只是一個人。

▼選舉委員會界別改變▼

林鄭：地區直選議員被指太民粹

林鄭在訪問中評論全國人大「完善香港選舉制度」決定，形容決定優化香港民主制度，能夠堵塞制度漏洞且更具廣泛代表性，令750萬香港人受惠。她說，「這不是一個倒退的制度，而是一套進步的制度，同時符合香港的實際情況。」

立法會方面，林鄭指現時立法會地區直選由「一人一票」產生，無論建制或非建制候選人，都要從選民角度出發，故有人形容這樣選出來的人都很民粹，「總之市民喜歡什麼，就在政綱講什麼，拿到甚麼票」，而功能界別的議員則僅代表各自界別，故注入第三種形式去組成或選舉產生立法會議員是一種進步。

林鄭表示，本港有國安法後，再有完善選舉制度，就能夠提供到安定、穩妥的環境，「對於香港未來的國際地位，或者作為一個吸引外資的地方，只有更加多的好處。」

▼港澳辦副主任張曉明來港座談▼

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提任特首4條件 林鄭：需要堅定、堅持做對的事

提到明年3月特首選舉，林鄭月娥認為，出全特首要有很高標準，除是愛國愛港人士外，還要得到中央信任，掌握由憲法和基本法共同構成的香港憲制秩序，有管治能力並得到人民的支持和愛戴，而她任內4年經歷了香港回歸以來最嚴峻的挑戰，「我會認為如果要做行政長官的工作，除了上述的條件和標準，還需要很堅定」，即使受到很大壓力，個人受到批評、打擊，亦要堅持去做對的事情，要有擔當。