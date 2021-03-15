選舉改制｜法工委：不求所有人滿意只盼遵守　聽意見後中間落墨

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-15 13:45

全國人大法工委聯同國務院港澳辦、中聯辦，今日（15日）起一連3日在香港舉行座談會，就修改香港選舉制度聽取意見。人大法工委副主任、基本法委員會副主任張勇指，法例通過後不期望得到所有人滿意，只期望大家都接受並遵守。 張勇指，聽取大家意見後，他會選擇在中間點落墨，舉例指有人要求60分，有人要求100分，他或於80分落腳。

▼人大法工委副主任張勇、中聯辦主任駱惠寧座談▼

駱惠寧：特首和立法會選民基礎有共通點 有利行政立法關係

張勇表示，立法者最注重兩個重點，一是「聞異則喜」，他稱立法者喜歡聽不同意見，只聽一種意見就毋須修改法律。第二是「不求滿意」，法律通過後，不求所有人滿意，只期望大家都接受並遵守，但要定出最後所有人都能接受和遵守的法律，就是好的法律。

中聯辦主任駱惠寧主持另一場座談會時表示，人大常委會副委員長王晨在說明決定草案時，曾提及會賦予選委會選舉產生「較大比例」的立法會議員，以及直接參與提名全部議員候選人的新職能，這實際上是講述立法精神，涉及立法原意和原則



他指這當中涉及三點：一、選委會具廣泛代表性，超越某界別、地區、團體，令立法會更好代表香港社會整體利益；二、行政長官與立法會的基礎有了共同點，有利處理行政立法關係，有利行政主導；三、可以有效防止立法會被港獨、分裂勢力操控，有效維護國家與香港的根本利益。

中聯辦主任駱惠寧。

中央成立工作專辦研究 邀香港選舉及法律專家參與

駱惠寧發言時亦提到，中央對今次修改選舉制度相當重視，成立了工作專辦作研究，並邀請了香港從事選舉及法律研究的專家參與，以多種方式與特首溝通，不斷聽取香港社會的意見。

他又「溫提」在座嘉賓，指由於人大已作出《決定》，人大常委會亦要按《決定》修改《基本法》附件一及附件二，故嘉賓發表意見也要遵從《決定》。