新冠肺炎│IT界支持抗疫　3萬口罩贈弱勢社群

撰文： 陳小瑜 最後更新日期： 2021-03-15 21:20

疫情來襲超過一年，口罩已成為市民日常生活必不可少的物品，雖然隨著供應充足口罩價格有回落趨勢，但對不少基層家庭來說仍然是一個負擔。對於一眾弱勢社群，尤其是殘疾人士、智障人士來說，由於本身的競爭力相對較弱，疫情下經濟不景，令他們的生活條件受到更大影響，購買口罩的開支為他們帶來更大的經濟壓力。互聯網專業協會與香港軟件行業協會，上星期把超過30,000個口罩捐贈予扶康會，透過該組織派發予有需要的弱勢社群。

商務及經濟發展局副局長陳百里(中)、中聯辦青年工作部副部長宋來(右三)、香港軟件行業協會會長錢國強(左三)、互聯網專業協會副會長黃麗芳(右一)、扶康會主席施家殷先生(右二)共同出席口罩捐贈儀式。

有關捐贈行動由互聯網專業協會副會長黃麗芳及香港軟件行業協會會長錢國強作代表，將口罩贈送扶康會，以展示IT人關心社會、支持抗疫的一面。互聯網專業協會(iProA)會長冼漢廸表示，協會一直致力搜購口罩，向香港IT業界從業員及有需要的市民派發，自疫情爆發以來，已經派發超過20萬個口罩，受惠人數超過8,000名。

扶康會每年為接近三千六百名殘疾人士提供服務，其中包括智障人士、自閉症人士、精神康復者及肢體殘障人士。