民主黨袁海文質疑區議會秘書處篡改會議決定　涉公職人員失當

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-16 16:38

現屆區議會由民主派主導，自上任後與政府關係緊張，民政專員多次以區議會「越權」為由，率領秘書處和官員離席區議會會議。民主黨深水埗區議員袁海文發現，區議會秘書處上載區議會網頁的錄音，涉刪除議員發言、投票紀錄及篡改結果。他質疑有關行為如同欺騙公眾，涉公職人員失當，欺詐及偽造文書，表明將向執法機關舉報。 《香港01》正向民政處查詢，暫未有回覆。

袁海文指，民政處將深水埗區議會時長5分36秒的會議討論過程刪去，只餘下23秒內容。

袁海文表示，在去年11月10日深水涉區議會第6次期間，他就第4次及第5次會議記錄提出修改，補回當日會議民政專員離場後議員的發言紀錄，時任深水埗民政專員李國雄其後發言，民建聯區議員劉佩玉亦有提出查詢及作出反對，最後議會以16票贊成、2票反對後通過修訂。

袁指劉佩玉曾提出查詢及反對 在紀錄中消失

他說，日後秘書處上載區議會的錄音中，當日袁海文的發言、民政專員的回應、民建聯的查詢及投票情況卻完全被刪除，當主席詢問議員是否有修訂建議，有關錄音便停止，更剪切接駁成區議會主席說：「宣佈修訂的會議紀錄獲得通過」，原來5分36秒的討論過程，被剪餘得23秒。

另外他稱，根據秘書處於今年2月19日以電郵發出的「第6次會議紀錄初稿」中，將會議的事實篡改為「議程第1項：通過2020年6月23日第4次及2020年9月8日第5次會議記錄； 議員並無提出修訂建議，上述兩份會議記錄獲得通過。」

袁海文斥秘書處欺騙公眾及議員 促當局公開解釋

袁海文指，過往政府如認為有關討論部分有問題，如不符區議會職能，是帶隊離場，不作支援，該此做法故然已經是疏忽職守，但也從未試過偽造區議會決定。他批評，今次秘書處自作主張選擇性刪除議員發言及民政專員的發言錄音，是非常嚴重的行為，不但剝奪公眾知情權，更透過剪接錄音偽造區議會沒有做過的決定。

袁海文說，綜合所有證據，可見此失當行為是故意作出而並非無心之失，認為秘書處此舉是欺騙公眾及議員，沒有誠信，道德品格淪喪，民政處及民政事務總署亦需作公開解釋，並將涉案人士立即停職。他表示，已向申訴專員作出投訴，亦將循「公職人員失當，欺詐及偽造文書」方向，向有關執法部門作出舉報。