立法會通過非住宅物業「撤辣」　謝偉銓倡豪宅加辣　石禮謙轟仇富

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-17 19:17

特首林鄭月娥在去年底發表的《施政報告》，建議撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。立法會今天（17日）恢復二讀及三讀《2020年印花稅(修訂)條例草案》，草案在無爭議下獲通過。 建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，除了為非住宅物業「撤辣」外，亦應為上車盤「減辣」，同時為一些豪宅「加辣」。地產及建造界議員、經民聯石禮謙炮轟謝偉銓「仇富」，直言：「如果你聽佢（謝偉銓）講，真係以為佢代表唔知邊啲業界，而唔係代表測量師業界。」

謝偉銓發言支持「撤辣」，疫情等因素等零售業生意一落千丈，有些連鎖店也欠租，認為「撤辣」對工商鋪交投有正面作用。（鄭子峰攝）

謝偉銓發言支持「撤辣」，疫情等因素等零售業生意一落千丈，有些連鎖店也欠租，認為「撤辣」對工商鋪交投有正面作用。謝偉銓認為，減辣措施亦應涵蓋上車盤，「貴價𠴱啲徵收高啲，低𠴱啲、上車嘅基層市民，係咪可以減下印花稅。」

石禮謙促為豪宅「解辣」

石禮謙形容，撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅是遲來的春天，是「遲到好過唔到」，又認為今次願意聆聽經民聯意見，「好過完全唔考慮」。石禮謙點名回應謝偉銓，批評謝的說法「仇富」，「佢喺度仇富...…唔係因為人哋有多啲錢買就抽佢多啲稅。如果你聽佢（謝偉銓）講，真係以為佢代表唔知邊啲業界，而是代表測量師業界。」

石禮謙認為，政府應為800萬元以上的樓宇逐步「解辣」，認為即使解決到政治問題，但無法解決社會和經濟問題，「香港經濟發展唔好、沉落去，就算政治點搞返好，有咗國安法、有新咗選舉辦法，社會民生都要搞返好。」

石禮謙形容，撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅是遲來的春天，是「遲到好過唔到」。（資料圖片）

自由黨批發及零售界議員邵家輝批評，香港接種新冠疫苗的速度緩慢，形容香港是「全球包尾」和「唔知搞乜」，「打針係為自己、為屋企、為全港，無問題、無長期病患嘅朋友，盡快去打針，鼓勵身邊朋友打針...…打針救我哋香港，大家千祈唔好有個心態『我唔打，你打先』，大家諗住『你打先』，我就唔打先，到最後個個都唔打。」

邵家輝批評有人將過去接種疫苗後不幸離世的個案，歸咎予新冠疫苗，強調專家已澄清死亡個案與接種疫苗無直接關係。

邵家輝批有人將死亡個案「格硬入疫苗數」

邵家輝提到，政府開放予30至59歲市民接種疫苗，認為是因為人們不願意打針。邵家輝又說，自己已接種疫苗，打針一點也不痛，又批評有人將過去接種疫苗後不幸離世的個案，歸咎予新冠疫苗，強調專家已澄清死亡個案與接種疫苗無直接關係，「我都打咗啦，打針有幾痛啫？其實都唔痛嘅。唔好將過去啲唔係嘅病例、不幸去世，格硬入咗佢（與疫苗有關）條數，係咁真係咁先？專家出黎講話唔係，唔好成日拎啲似是而非嘅嘢恐嚇其他人，等啲人唔去打針，香港就點樣都無得救！」

邵發言完畢後，立法會主席梁君彥質疑邵離題，「邵家輝議員，你亦都唔應該講啲似是而非、唔關呢條條例草案嘅事情。」

4小時內通過3條政府法案

在建制派主導的立法會，短短4小時已在不記名下，火速通過3條政府法案，並完成5項法案的首讀和二讀工作。