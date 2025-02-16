基建工程遇上千億財赤　陳茂波預告有條件再發債：債務比率仍穩健

政府千億財赤，財政司司長陳茂波今天（16日）表示未來幾年北部都會區相關工程將陸續上馬、產業用地逐步推出，加上北區醫院擴建、啟德新急症醫院、公營房屋土地平整項目等民生基建工程，政府的工程開支將進入高峰期。他預告政府有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量，形容政府債務相對生產總值的比率仍遠低於其他先進經濟體，屬於穩健水平。



北部都會區

陳茂波在網誌表示，為了確保這些工程按時推展，早日惠及經濟民生，政府會更靈活善用市場資源，包括採用更多元的發展模式以推展相關項目，例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等。此外，政府會透過發行政府債券融資，確保北部都會區這個對香港未來發展至關重要的項目進度，不會因公共財政狀況而受到制約。

財政司司長陳茂波。（政府新聞處）

陳茂波：香港有條件、有能力適度增加發債

他引述有國際機構的報告指出，儘管香港計劃發債以支持基建，但債務水平仍處於低水平。有本地大學的研究報告亦指出，適當發行債務，以支持惠及民生和社會長遠發展的項目，屬「明智之舉」。為了推行策略性基建，並讓新增產業用地更快推出，他說香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。環顧一些先進經濟體，其政府債務相對生產總值的比率均超過百分之一百。相較之下，香港現時相關比率僅約9.3%，未來即使略為提高，亦仍遠低於其他先進經濟體，屬於穩健水平。

陳茂波（黃浩謙攝）

隨部分基建逐步落成 發債需求及規模相應減少

他說發債籌資是用在投資未來，不會用在日常開支，這是政府一直嚴守的財政紀律。隨著部分基建工程逐步落成，未來的發債需求及規模亦會相應減少。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和稅務收入。而透過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的需要相匹配。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

發債助建立更完善收益率曲線

他說過往特區政府發行的債券深受環球機構投資者歡迎，以2024至25年度為例，綠色債券和基建債券，機構投資者部分都錄得近3倍至7倍的認購額，反映市場對能帶來固定收入的優質資產有著龐大需求，以及對香港長遠發展的信心，形容這亦同時有助建立更完善的收益率曲線，為其他發行人提供參考基準，推動香港債券市場更蓬勃發展，一舉多得。