直播｜李家超見記者　如何跟進夏寶龍指示、啟德體育園開幕受關注

行政長官李家超今日（18日）在行政會議開會前見記者，他上星期在哈爾濱返港後翌日，召集有份陪同港澳辦主任夏寶龍南下的官員，指示他們全面履行夏的要求，相信各政策局的跟進工作會受關注。另外，啟德體育園下月一日開幕，嘉賓名單等亦備受矚目。《香港01》會直播李家超見記者。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

2月13日，行政長官李家超召集司局長開會聽取滙報，總結夏寶龍的指導和意見。（李家超FB）

港澳辦主任夏寶龍日前到大灣區調研期間，到訪河套深港科技創新合作區香港園區，並在深圳前海主持召開的座談會上，聽取香港特區司局長滙報各自範圍的工作。而夏寶龍南下期間，李家超正身在哈爾濱出席亞冬運，故他在返港翌日即召開工作會議，與有份出席座談會的司局長們總結夏寶龍的指導和意見，並向各司局長提出指示，包括要進一步改革破局、牢記時不我待的迫切性，積極和主動與大灣區城市聯動合作。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

他又提到一些重點項目，包括北部都會區：要簡化程序，更好把政府、市場、社會力量有機結合起來，盡快讓首批產業進駐；河套深港創新合作區：以創造創新推進兩地規則銜接和機制對接，便利園區人流、物流、資金流和信息流；強化航運和港口發展：大力提升港口軟硬件，加快港口綠色化，數字化和智能化，打通更多類似「渝深港圖定班列」和「桂港天天班」的貨運路線和航線增加貨源貨量，與大灣區內的港口有更多互惠合作，聯動發展；提升高增值航運專業服務；提升港口競爭力；鞏固和提升國際金融中心地位：推動更多內地龍頭企業來港上市，開拓國際黃金交易中心等新發展領域，同時開拓金融合作區域網絡，做好維護金融和經濟安全工作； 進一步強化貿易中心地位：把握電子商貿的發展，推動企業進行升級轉型，建設大宗商品交易生態圈；全力「招商引資」，促進企業落戶香港，助力內地企業「走出去」。

有份陪同夏寶龍在河套區調研的政務司司長陳國基稱，夏寶龍對於香港未來的經濟或者金融方面應該要如何配合國家發展，特別是如何盡快融入國家發展大局，有很明確的指示。

政務司司長陳國基（右二）聯同保安局局長鄧炳強（左二）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）和運輸及物流局副局長廖振新（右一）出席啟德體育園演練。（政府新聞處圖片)

另外，陳國基上周二（11日）以署理行政長官身份在行會前見傳媒時透露，三月一日傍晚，在啟德主場館舉行一場盛大而隆重的開幕典禮。開幕典禮會由具故事和主題的不同演出環節組成，演繹啟德的歷史和蛻變，演出嘉賓跨年齡、跨世代，包括來自本地和內地的體育和文娛界別的一些代表。他當時稱，開幕典禮會在傍晚六時三十分開始，節目大約1.5小時。四個免費電視台將會在當晚九時三十分作四台聯播，供市民大眾一同欣賞開幕節目。央視亦會在稍後時間，於內地媒體平台播放節目。