拆局｜夏寶龍「不見」李家超 為了「保護特首」?
中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周南下，先後到過橫琴、前海和深圳河套區港深創科園區調研，但特首李家超因到哈爾濱出席亞冬運開幕，未能陪同夏寶龍的涉港調研行程，改由當時的署理特首政務司司長陳國基陪同，而陳國基也沒有參與夏寶龍全部行程，包括有多名港府司局長參與的四小時座談會，難免令人揣測「特首缺席」是否有任何玄機？
有不願透露姓名的資深建制派分析，今次安排體現中央對特首的保護，令外界既不能演繹成中央批評特首，也不能視為對特首的不信任。全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，今次只是罕見安排，但體現問責官員也要向中央問責。
李家超：夏寶龍十分忙碌
李家超今日（18日）出席行政會議前回應此事時，強調夏寶龍十分忙碌，他與澳門特首岑浩輝因要到哈爾濱出席亞冬運活動，他也支持各司局長各司其職、獨當一面處理自己問題，支持各司局長親自就自己問題向不同人解說、向港澳辦匯報、尤其向夏寶龍介紹自己工作範疇、不同問題、處理方法及進度，體現司局長各司其職、優勢互補。
中央出手當「醜人」保護特首
有不願透露姓名的資深建制派相信，在當日長達四小時的座談會中，夏寶龍部分發言應具督促性、提醒與會者做事必須要提速提效，若當時特首在場，可能會被某些人演繹成中央批評特首。而李家超當時身在哈爾濱出席亞冬運相關活動，國家主席習近平出席並主持亞冬運開幕式，李家超與國家主席同場，外界也不能因而演繹成中央對特首的不信任。
該名建制派人指，今次的安排實為中央對特首的保護，由中央出手「做醜人」提點相關問責官員。而出席座談會的官員以專責財金、經濟和發展的官員為主，可見中央關注的焦點，反映中央對香港經濟發展「好心急」。今次座談會有廣東省官員同場，也可讓雙方在中央官員在場情況下「三口六面」說清有何難題或障礙。
體現問責官員也要向中央問責
而另一位政圈人士認為今次夏寶龍在特首缺席下與部分司局長「對話」，可能與中央港澳辦的職責有關，體現問責官員不單要向特首問責，同時也要向中央問責。
2023年3月，中央宣布組建中央港澳工作辦公室，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。同年十月，中央港澳辦組織架構和職責公開，十一項主要職責，較國務院港澳辦時代的八項多，當中涉及支持行政長官及特區政府依法施政，推動完善憲法、《基本法》相關的制度和機制，研究提出行政長官對中央政府負責的制度，及中央對行政長官和主要官員任免制度和機制的建議。另外協調研究支持港澳經濟、民生政策的建議並推動落實等。
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劉兆佳相信屬罕見安排
全國港澳研究會顧問劉兆佳指，司局長由特首提名、中央任命，故司局長向特首問責的同時也要向中央問責。但他相信今次的安排屬罕見，料日後如非特別情況、或行程安排撞時間，未必頻繁出現相類似安排。夏寶龍今次同時考察多地，相信行程安排比較趕急，或難遷就每個地方的官員；而缺席的李家超則身在哈爾濱出席亞冬運，屬既定公務安排。
劉兆佳強調，司局長過去也有單獨各自上京見港澳辦主任及匯報自己的工作，爭取中央對其工作的支持及認同。雖則今次夏寶龍是一次見多名司局長及召開座談會，但他料座談會是工作性質會議，旨在了解北都、河套區發展的進程，讓負責實際工作官員講解就可以，未必一定需要特首參加，當日署理行政長官陳國基也沒有參與夏寶龍全部行程。反正，各司局長事後也有向李家超滙報座談會詳情。
他又指，夏寶龍考察橫琴時，澳門行政長官岑浩輝也同樣因身在哈爾濱而缺席，也是派出負責具體事務的官員參加。