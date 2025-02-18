拆局｜夏寶龍「不見」李家超　為了「保護特首」?

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周南下，先後到過橫琴、前海和深圳河套區港深創科園區調研，但特首李家超因到哈爾濱出席亞冬運開幕，未能陪同夏寶龍的涉港調研行程，改由當時的署理特首政務司司長陳國基陪同，而陳國基也沒有參與夏寶龍全部行程，包括有多名港府司局長參與的四小時座談會，難免令人揣測「特首缺席」是否有任何玄機？



有不願透露姓名的資深建制派分析，今次安排體現中央對特首的保護，令外界既不能演繹成中央批評特首，也不能視為對特首的不信任。全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，今次只是罕見安排，但體現問責官員也要向中央問責。



陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

李家超：夏寶龍十分忙碌

李家超今日（18日）出席行政會議前回應此事時，強調夏寶龍十分忙碌，他與澳門特首岑浩輝因要到哈爾濱出席亞冬運活動，他也支持各司局長各司其職、獨當一面處理自己問題，支持各司局長親自就自己問題向不同人解說、向港澳辦匯報、尤其向夏寶龍介紹自己工作範疇、不同問題、處理方法及進度，體現司局長各司其職、優勢互補。

國家主席習近平主持哈爾濱亞冬運開幕（新華社）

中央出手當「醜人」保護特首

有不願透露姓名的資深建制派相信，在當日長達四小時的座談會中，夏寶龍部分發言應具督促性、提醒與會者做事必須要提速提效，若當時特首在場，可能會被某些人演繹成中央批評特首。而李家超當時身在哈爾濱出席亞冬運相關活動，國家主席習近平出席並主持亞冬運開幕式，李家超與國家主席同場，外界也不能因而演繹成中央對特首的不信任。

該名建制派人指，今次的安排實為中央對特首的保護，由中央出手「做醜人」提點相關問責官員。而出席座談會的官員以專責財金、經濟和發展的官員為主，可見中央關注的焦點，反映中央對香港經濟發展「好心急」。今次座談會有廣東省官員同場，也可讓雙方在中央官員在場情況下「三口六面」說清有何難題或障礙。

體現問責官員也要向中央問責

而另一位政圈人士認為今次夏寶龍在特首缺席下與部分司局長「對話」，可能與中央港澳辦的職責有關，體現問責官員不單要向特首問責，同時也要向中央問責。

中央港澳辦主要職責訂明要完善中央對特首和主要官員的任免制度和機制的建議、協調有關部門研究擬訂支持港澳發展經濟（港澳辦網頁）

2023年3月，中央宣布組建中央港澳工作辦公室，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。同年十月，中央港澳辦組織架構和職責公開，十一項主要職責，較國務院港澳辦時代的八項多，當中涉及支持行政長官及特區政府依法施政，推動完善憲法、《基本法》相關的制度和機制，研究提出行政長官對中央政府負責的制度，及中央對行政長官和主要官員任免制度和機制的建議。另外協調研究支持港澳經濟、民生政策的建議並推動落實等。

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劉兆佳指司局長不單只向特首問責（黃寶瑩攝）

劉兆佳相信屬罕見安排

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，司局長由特首提名、中央任命，故司局長向特首問責的同時也要向中央問責。但他相信今次的安排屬罕見，料日後如非特別情況、或行程安排撞時間，未必頻繁出現相類似安排。夏寶龍今次同時考察多地，相信行程安排比較趕急，或難遷就每個地方的官員；而缺席的李家超則身在哈爾濱出席亞冬運，屬既定公務安排。

夏寶龍與陳茂波為首官員深入交流（政府新聞處）

夏寶龍南下期間，岑浩輝夫婦（右二）與李家超（左二）皆身在哈爾濱出席亞冬運（澳門新聞局）

劉兆佳強調，司局長過去也有單獨各自上京見港澳辦主任及匯報自己的工作，爭取中央對其工作的支持及認同。雖則今次夏寶龍是一次見多名司局長及召開座談會，但他料座談會是工作性質會議，旨在了解北都、河套區發展的進程，讓負責實際工作官員講解就可以，未必一定需要特首參加，當日署理行政長官陳國基也沒有參與夏寶龍全部行程。反正，各司局長事後也有向李家超滙報座談會詳情。

他又指，夏寶龍考察橫琴時，澳門行政長官岑浩輝也同樣因身在哈爾濱而缺席，也是派出負責具體事務的官員參加。