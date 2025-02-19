立會審議大欖隧道收費草案　 議員質疑新收費過高　促適時檢討

大欖隧道專營權將於5月底屆滿。立法會今日（19日）審議《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，以便在政府收回專營權後落實新收費。不過，多名發言議員質疑收費過高，分別促請當局在非繁忙時間，調低商用車收費；深夜時讓市民免費使用大欖隧道等。



而實政圓桌議員田北辰提修正案，建議私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道。新思維議員狄志遠表示支持。不過，運輸及物流局日前曾指田的建議會造成擠塞及隧道每年蝕2.7億元，呼籲議員作明智決定。



大欖隧道（資料圖片）

立法會今日（19日）審議大欖隧道收費草案（廖雁雄攝）

政府建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43元。

陳恒鑌：塞車冇人想 籲11號幹線落成後再檢視大隧收費

草案委員會主席、民建聯新界西南立法會議員陳恒鑌指出，元朗、屯門、北區市民大多用大欖隧道出入，市民渴望減價甚至免費，但了解到如果不收錢，可能行吐露港的車輛轉到大欖隧道，直言市民明白「塞車冇人想」。他承認大欖隧道是北都主要交通渠道，北都人口會增長，是很大的未知數，需要理性、務實應對，如不建設新的道路，只是靠大欖隧道，擠塞是必然結果。他認為11號幹線可分流，但興建需時，希望屆時政府再全方位檢討大欖隧道收費。

民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，新的皇崗口岸不會有貨運，貨車不會在皇崗出現，較少使用大欖隧道，而深圳灣貨車會使用屯門公路，可能貨車出入大欖隧道會較評估低。不過，他表示估算不是實際，如政府謹慎訂立標準，他都會表示理解。

多名議員質疑大欖隧道收費過高

選委界立法會議員陳紹雄則表示，如掌握不同出行數據，視乎最新數據適時檢討收費及調整。他亦質疑商用車輛在非繁忙時間，是否可以調低收費。

A4聯盟立法會議員林素蔚表示，市民覺得愈平愈好，如免費可鼓勵市民出行，直言夜晚「鬼影都冇隻」，反問如何鼓勵夜經濟？同時，她質疑香港隧道收費無準則，並建議參考內地公眾假期期間隧道統一免費，以鼓勵市民出行。

實政圓桌立法會議員田北辰提修正案，倡私家車非繁忙時段免費用大欖隧道。（鄭子峰攝）

田北辰提修正案 倡私家車非繁忙時間免費用大欖隧道

實政圓桌議員田北辰將提出修正案，建議私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；商用車輛採用分時段收費結構，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；及的士全日固定收費減至5元。

新思維狄志遠表示支持，認為可減輕市民及運輸業界的負擔，有助提升市民對政府的滿意度，亦可視為回應民意舉措。他反指，政府若以「收回成本」為原則，是否要對免費隧道及公共道路進行收費？促政府先檢討其他高成本開支並作削減，例如公務員編制及工程成本效益等。