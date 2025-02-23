財政預算案2025｜湖水藍封面曝光　預告推加強版「財政整合」策略

新一份《財政預算案》周三（26日）發表，財政司司長陳茂波今天（23日）公開預算案演辭封面用上湖水藍色，形容代表未來發展的無限機遇，同時湖泊裡有著無限生機，即使偶有風雲，也要對未來有堅定的信心和美好的期盼。他預告將提出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支。



新一份《財政預算案》周三（26日）發表，財政司司長陳茂波今天（23日）公開預算案演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）

預告推加強版「財政整合」策略應對財赤

陳茂波在網誌感謝大家過去就預算案提供寶貴意見及建議，稱善用公共資源是讓社會可持續發展、民生不斷改善、效率持續提升的重要基礎。他說面對過去幾年外內多重挑戰導致的財政赤字，這份預算案將提出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支；並在顧及香港的競爭力及「用者自付」原則下，適度開源；亦靈活善用其他各項公共資源和市場力量，加速推動發展，並投資未來。

G19立法會議員向陳茂波提出八項共同建議（謝偉銓提供）

2月4日，選委界立法會議員何君堯與財政司司長陳茂波會面。（何君堯Facebook）

抓緊科技發展催生創新應用機遇

他說國際環境複雜萬變，要牢牢抓緊未來發展的機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，並以此驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶佔先機，就能為經濟可持續發展注入動力。

2月4日，選委界立法會議員何君堯與財政司司長陳茂波會面。（何君堯Facebook）

湖水藍封面代表無限機遇 陳茂波：偶有風雲也對未來堅定信心

他說今年的預算案封面顏色是湖水藍，代表著未來發展大潮中的一片藍海、蘊藏的無限機遇，也是經濟高質量發展的強大底；美麗的湖泊裡有著無限生機，即使偶有風雲，在國家的堅實支持、香港社會各界的共同努力下，對未來有著堅定的信心和美好的期盼。