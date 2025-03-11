01消息：港鐵研放寬准主人帶寵物乘車　友善措施最快上半年有定論

繼九巴去年推出「寵物巴士」，可能再有公共交通工具解除寵物「禁足令」。《香港01》獲悉，港鐵正研究寵物友善措施，其中一個方向是容許乘客攜帶寵物搭鐵路，最快上半年有定論。據了解，內部多年前曾經討論設「寵物車廂」，初期只限非繁忙時間或假日容許寵物乘車，甚至有人認為只限涉及新界區的指定港鐵路線，惟最終不了了之，至早前再提出討論。



《香港01》上周一（3日）向港鐵公司查詢，正待回覆。



去年10月13日，九巴開設周末「寵物巴士遊」，主人帶同小狗一起遊車河。（周令知攝）

渡輪對寵物乘車較寬鬆 19條航線准寵物登船

政府統計處數據顯示，全港有超過24萬個住戶有飼養狗隻／貓隻。「寵物車廂」多年來都是動物保護組織的倡議，惟主要公共交通工具未見廣泛採納。現時對寵物乘車較寬鬆的是渡輪服務，共有19條離島及港內線渡輪，容許乘客攜同寵物登船，佔所有常規渡輪航線超過八成，不過須用帶將寵物牽引或放於籠／袋內，並要在指定客艙區域。

其他可酌情決定是否容許攜帶寵物乘搭的公共交通營辦商，包括小巴、非專營巴士和的士。

九巴去年推出「寵物巴士」，最低消費60元，主要是周六、周日出團。（九巴網頁）

九巴去年推出「寵物巴士」，最低消費60元，主要是周六、周日出團。（九巴網頁）

九巴解除寵物「禁足令」 去年起推「寵物巴士」

至於載客量較高的港鐵和專營巴士，攜帶寵物登車均受相關法例規管。九巴去年起推出「寵物巴士」，最低消費60元，主要是周六、周日出團，可謂解除寵物「禁足令」。皆因根據《公共巴士服務規例》，不准乘客攜帶任何動物上車，陪同失明人士的導盲犬除外，違者可被罰2,000元。

港鐵「禁足令」 違者罰款5,000元、監禁6個月

港鐵與巴士一樣有寵物「禁足令」，根據《香港鐵路附例》，除了導盲犬或港鐵行使酌情權許可者外，不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所，違者可以被罰款5,000元及監禁6個月。故此，不少主人寧願自己駕車或乘的士與「毛孩」外出。

《香港01》獲悉，港鐵正研究容許乘客攜帶寵物乘搭鐵路的可行性，包括是否設立特定的「寵物車廂」，最快上半年有定論。（資料圖片/張浩維攝）

01消息：港鐵研准寵物搭鐵 最快上半年有定論

《香港01》獲悉，港鐵正研究寵物友善措施，其中一個方向是探討容許乘客攜帶寵物乘搭鐵路的可行性，包括是否設立特定的「寵物車廂」，最快上半年有定論。

據了解，內部過去曾有不同意見，有人建議首階段只限周末及公眾假期，之後擴展至平日非繁忙時間乘車；亦有人認為只限指定路線才可推行「寵物車廂」，例如涉及新界的屯馬綫，惟操作會較困難，乘客未必在同區上落車，最終未有拍板，不了了之。

環境及生態局局長謝展寰去年6月回覆立法會議員提出便利攜帶寵物外出消費的書面質詢。（資料圖片/廖雁雄攝）

解除寵物「禁足令」？ 謝展寰去年留下伏筆

去年6月，有立法會議員提出便利攜帶寵物外出消費措施的書面質詢，環境及生態局局長謝展寰當時回覆指港鐵和專營巴士每日的乘客量相當高，車廂空間有限，在考慮是否進一步放寬允許乘客攜帶寵物使用公共交通服務時，政府需要考慮和平衡不同因素，包括車廂的空間和載客量，寵物在乘車環境的反應，以至對其他乘客可能產生的影響。

不過，謝展寰也留下伏筆，稱政府會繼續留意有關建議，考慮是否需要改變目前的安排。

香港新方向立法會議員張欣宇多年前任職港鐵期間，亦曾向公司提出放寬寵物乘車的建議，惟最終不了了之。（資料圖片/盧翊銘攝）

張欣宇倡分階段容許寵物乘港鐵 限非繁忙時間出行

多年前任職港鐵期間，曾向公司提出放寬寵物乘車的香港新方向立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問時說，如果容許乘客攜帶寵物乘搭鐵路，方便主人出行有助帶動經濟，「鍾意嘅人會好鍾意，唔鍾意嘅人可能反應會好大」，可以透過營運手段去平衡各方意見，「例如非高峰時間車廂無咁迫，可能指定車廂做『寵物車廂』」，增派職員引導攜帶寵物的乘客上車，且攜帶寵物上車的做法亦非香港獨有，看不到不可行的地方。

唔會做唔到，關鍵在於港鐵自己嘅決心，係咪想喺呢方面有突破。 香港新方向立法會議員張欣宇

「寵物車廂」多年來都是動物保護組織的倡議。(受訪者提供)

張欣宇建議首階段只容許體型較小的寵物與主人乘鐵路，只限非繁忙時間於指定車廂乘車，形容目前是放寬寵物乘車的好時機，「呢幾年屯馬綫全線通車，東鐵綫過海，整體鐵路網絡客流分佈更加均勻」，故非繁忙時間車廂甚少迫爆，有條件推出「寵物車廂」，而主人亦都未必有很大需求在繁忙時間與寵物乘車。

寵物巴士（周令知攝）

動物組織：初期可要求坐寵物車或手抱乘鐵路

一直關注寵物乘車困難的動物福利關注聯盟成員「邦哥哥@龜途」認為，如果准許帶寵物乘港鐵，主人將更方便與毛孩出行，參考外國例子，寵物車費約是成人一半車資，比起現時主人大多只會乘的士，節省不少車費。

動物福利關注聯盟成員「邦哥哥@龜途」認為，如果准許帶寵物乘港鐵，主人將更方便與毛孩出行。（龜途 The Turtle's Inn）

初期實施時，他建議可試行要求毛孩坐寵物車進入港鐵，或由主人手抱上鐵路，「若果寵物主人畀心機訓練動物，出去會有好嘅表現，唔再約束可以落地，呢個係最理想」，呼籲循序漸進推行，甚至設立「寵物車廂」，「有啲人可能未必好好控制到動物，可能構成危險」，最終目標毛孩與其他乘客共融。對於寵物便溺問題，他說只要帶齊清潔物品，問題不大。

羅曉楓認為如果9卡車之中要預留一卡車廂只供主人與寵物使用，做法有問題，但若車廂定位是寵物共享、人寵共融則可接受，即其他乘客都可同時使用該車廂。（羅曉楓Facebook）

羅曉楓：寵物車廂也須容許其他乘客使用

選區內有不少新界村屋居民養寵物的經民聯大埔南區議員羅曉楓認為，東鐵綫已由12卡車改為9卡車，如果個別車廂定位是寵物共享、人寵共融則可接受，即其他沒有寵物的乘客都可同時使用該車廂，不建議9卡車之中還要預留一卡車專門只供主人與寵物使用。他亦建議只容許非繁忙時間帶寵物乘鐵路，並且規定必須使用約束工具，舉例狗隻必須使用狗帶；另外，港鐵亦可考慮向適合且能適應乘港鐵的寵物，發出證明或標示。