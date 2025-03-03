兩會｜消息：夏寶龍會見政協為財赤派定心丸　提立會要有能者參選

第十四屆全國政協第三次會議明日（4日）在北京揭幕，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（3日）晚上會見赴京開會的港區全國政協委員。《香港01》獲悉，夏寶龍席間談及香港政府財赤，叫大家不用擔心，認為香港相比起很多國家和地區，赤字問題不算嚴重，呼籲政協委員支持特區政府施政。



夏寶龍去年也有看望赴京開會的港區全國政協委員（港澳辦網頁）

立法會換屆選舉要有能力的人參選

夏寶龍與港區全國政協委員會見約一小時，不設提問。期間夏寶龍呼籲政協不要只做「球證」，要落場做「球員」，積極發揮作用，支持港府施政。

他又主動談及今年12月舉行立法會換屆選舉，要求不只是愛國愛港，更要有能力的人參選，希望委員多積極參與。

夏寶龍去年看望到北京的澳門政協委員（港澳辦網頁圖片）

去年寄語港人要有「零起點」思維

夏寶龍去年也看望赴京開會的港、澳全國政協委員。夏寶龍當時在與港區政協會面中肯定商界對港貢獻，希望他們可努力為香港再創佳績，並提及他當時剛結束香港考察之行，盛讚本港地區治理是為民生福祉。特區政府去年一月底提出就《基本法》23條立法，夏寶龍會面中也有提及23立法，指美西方對23條立法的側重方向，是以亂港為目的，更大的目標是擾亂中國，這與國家期待23條立法盡速通過，落實「一國兩制」和安定繁榮的目標完全不同。

港區政協委員何漢權會後引述夏寶龍指，「國家從來都視香港為掌上明珠」，香港人的努力、創意、成就與善良有目共睹。但過去的貢獻不全等於未來，寄語港人在世界變局的新形勢下，要有「零起點」思维，要有更大的團結，香港未來必然會更好。

全國政協十四屆二次會議新聞發布會新聞發言人劉結一。（01直播截圖）

全國政協十四屆三次會議新聞發佈會今日（3日）舉行。大會新聞發言人劉結一表示，中國開放的大門只會越開越大，將實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。