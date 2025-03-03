兩會｜消息：夏寶龍會見政協為財赤派定心丸　提立會要選出有能者

第十四屆全國政協第三次會議明日（4日）在北京揭幕，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（3日）晚上會見赴京開會的港區全國政協委員。《香港01》獲悉，夏寶龍席間談及香港政府財赤，叫大家不用擔心，認為香港相比起很多國家和地區，赤字問題不算嚴重，呼籲政協委員支持特區政府施政。



港澳辦深夜出稿提到夏寶龍希望港澳政協委員認真履職盡責、積極參政議政，更好發揮「雙重積極作用」，全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，加快推動香港由治及興和澳門經濟適度多元發展，為保持香港、澳門長期繁榮穩定，助力強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。



3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

夏寶龍籲政協落場做「球員」支持港府施政

夏寶龍與港區全國政協委員會見約一小時，不設提問。期間夏寶龍呼籲政協不要只做「球證」，要落場做「球員」，積極發揮作用，支持港府施政。

3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

立法會要由有能力者擔任議員

據了解，夏寶龍又主動談及今年12月舉行立法會換屆選舉，要求不只是愛國愛港，更要由有能力的人擔任議員，希望委員多積極參與做好選舉。

何君堯。（林靄怡攝）

政協何君堯：不會因為相比外國借貸率不高便鬆懈

港區全國政協委員何君堯在會後表示，雖然香港現時環境可能有些顛簸，「我曾經批評財政上的開支令人擔心」，但相比外國借貸率不是很高，但不會因為不高，便在這方面鬆懈，所以歸根究底如何做好經濟，形容夏寶龍講話令人很鼓舞。

何漢權。（資料圖片/鄭子峰攝）

政協何漢權：夏寶龍寄語具體地支持港府施政

另一名港區全國政協委員何漢權在會後引述夏寶龍指，香港及澳門是中央的掌上明珠，寄語全國政協委員具體地支持特區政府施政。

何漢權又引述夏寶龍指，穿在自己雙腳的鞋子，才是最適合的一雙鞋子，指示要更好利用一國兩制，繼續向前發展。他又引述夏指立法會換屆選舉，希望建基於愛國者治港的大前提下，令香港市民更融入國家發展大局。

邵家輝。（資料圖片／盧翊銘攝）

政協邵家輝：要對國家、特區政府有信心

另一名港區全國政協委員邵家輝表示香港人要對國家有信心，對特區政府有信心，要全力支持特首李家超依法施政。他說作為立法會議員，在今次兩會中會很留心，看看國家發展將如何部署，以發揮我們的作用，在香港做好經濟。