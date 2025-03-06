夏寶龍戴綠色領呔晤李家超　寓意香港未來欣欣向榮？｜政壇諸事町

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（5日）下午在北京會見出席兩會的行政長官李家超。值得留意的是，夏寶龍佩戴了去年《施政報告》發表前，李家超送贈的、寓意香港未來發展欣欣向榮的綠色領呔。



去年《施政報告》的封面延續使用綠色，宣讀當日，特首和多位官員、立法會議員都打上綠領呔和綠領巾，寓意香港未來發展欣欣向榮。夏寶龍昨日在北京會見李家超時佩戴的綠色領呔，據了解是李家超去年所贈。

李家超去年在社交媒體介紹，領呔和領巾由理工大學師生設計，圖案含有本地標誌性的摩天大廈，呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連線祖國與世界各地的重要橋樑。

3月5日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦）

夏寶龍會見李家超時表示，希望香港特區政府和社會把握機遇、銳意改革、奮發進取，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建立國際高端人才集聚高地，「加快實現由治及興」，展現更大作為。