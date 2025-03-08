支聯會拒交資料案｜張國鈞：執行國安法無先例可循　研完善條文

支聯會就拒交資料案終極上訴得直，3名被告獲撤銷控罪。律政司副司長張國鈞今日（8日）稱，《港區國安法》是新法例，執行時沒有先例可循，當局會研究完善條文和執行機制，又認為是普通法的進程，應以積極態度看待。



律政司副司長張國鈞（盧翊銘攝）

張國鈞接受商台訪問時表示，香港的國安法是由全國人大常委會訂立，張國鈞表明如果需要修改，需要經由人大去修改。至於在本港的執法程序，如何能夠執行得更好，則由香港的機關去處理。政府會審視裁決和《港區國安法》執行機制，由於國安法屬於新法例，在執行條文時沒有先例可循，認為在受到質疑或法庭提出看法時，研究完善和改變條文，是普通法進程的一部分，應用積極態度看待。

被問到在案件裁決後如果修改法例，是否「輸打贏要」，他回應稱絕對不是，又說一些新的法例，當案件去到法庭審訊，法院對條文有看法，政府會尊重並審視如何做得更好。這一刻不能評論在這宗案例後當局下一步會怎樣做，仍在研究判詞階段。

他強調，不應忘記本港仍存在國安風險，隨著國安案件的執法和檢控，法律界和社會大眾愈來愈理解相關法律條文，當局亦將重要國安法案例整合上網，供市民和業界參考。

上訴人之一的鄧岳君得知上訴得直後面露笑容。（朱棨新攝）

已解散的支聯會被指未按警方要求交出資料，時任副主席鄒幸彤及兩名常委，被裁定違反《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，各被判囚4個半月。他們向終審法院提上訴，指控方需證明支聯會為「外國代理人」，而非「有合理理由相信」支聯會為「外國代理人」，又指控方隱去部份資料，令被告無法抗辯，造成不公。終審法院本周四（6日）頒判辭，5名法官一致裁定鄒等3人上訴得直獲撤銷控罪，亦是首次涉及《港區國安法》而在終院獲勝訴的案件。