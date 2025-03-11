陳茂波評財政預算案：好忍手無加稅　港府信用評級預告多發短債

新一份《財政預算案》研徵私家車陸路邊境建設稅，機場離境稅亦增加80元。財政司司長陳茂波今日（11日）在一個午宴上表示，預算案是以節流為主，形容增加收入方面「好忍手，無加稅」，未知陳所指是否其他稅項。他又形容北部都會區是「未來經濟發展的引擎」，計劃通過發債融資1300至1600億元，加速北都發展，形容港府信用評級好，「隨時都能發債，發短債更便宜，咁就發多啲」，至於發長債有思考空間。



3月11日，財政司司長陳茂波出席香港專業聯盟舉辦的財政預算案午宴。（盧翊銘攝）

陳茂波評開源措施：好忍手，無加稅

香港專業聯盟中午舉行午宴邀請陳茂波就預算案演講，他提到削減政府開支的財政整合計劃，原則是「節流為主、開源為輔」。節流方面，他強調要提升資源運用效率，減少政府開支，預計2027/28財政年度累計可減逾600億元。

3月11日，財政司司長陳茂波出席香港專業聯盟舉辦的財政預算案午宴。（盧翊銘攝）

至於開源措施，陳茂波直言「收入嗰方面好忍手，無加稅」，他停頓了一下，之後提到機場離境稅是有由120元增至200元，又引述預算案諮詢期收到很多人反映隧道和道路收費很久未調整，現時應該有所調整。

強調北部都會區重要 預告多發短債加速發展

開源拓收入忍手，但未來北部都會區需資源發展。陳茂波形容北部都會區是現時港府重點工作，是「未來經濟發展的引擎」，透露正草擬招商引資意向書，計劃批地給能創造就業機會的前沿企業。

3月11日，財政司司長陳茂波出席香港專業聯盟舉辦的財政預算案午宴。（盧翊銘攝）

他續指，未來五年因為要加速北都發展，費用每年由原先900億元增加到1200億元，總計1500億元。惟賣地收入預計到2028/29年度，佔GDP約2%，「未有來得及」，故要通過發債融資，料每年規模1300億元到1600億元，「其中56%是還之前的發債」。

3月11日，財政司司長陳茂波出席香港專業聯盟舉辦的財政預算案午宴。（盧翊銘攝）

陳茂波解釋，發短期債的利息低於長期債，且特區政府信用評級好，借貸比率低，未償還債務佔GDP約7%，未來五年料佔16%至18%。「換句話來說，隨時都能發債，發短債更便宜，咁就發多啲」。至於發長債，陳茂波稱「未來可以諗，過往做法係俾少少（發債），最有經濟效益」。