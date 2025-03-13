京官指示做好立法會選舉 新選民登記成為首個考驗｜政圈風聲
京官趁兩會期間指示香港政界，做好本年底的立法會換屆選舉，雖然未有談及具體要求，但建制陣營都不容有失，地區層面已悄悄「開波」。其中一項任務，是下月底才開始的新選民登記，不少地區人士提早開工爭奪新選民。《香港01》獲悉部分地區人士收到KPI（關鍵績效指標）「跑數」指示，需呈交30至50個新選民登記或更改資料登記。不過，亦有地區坦言未接指示，不了解相關要求，笑言間中收到包裝成硬指示的任務，暫以觀望態度看待。
京官指示做好立法會選舉
首階段新選民登記4月底開始，選舉事務處近日公布6月2日是死線，次階段8月1日至25日，處方會提醒選民核實資料。雖然有一個多月才展開選民登記，但地區都不敢鬆懈。皆因中央都十分關注年底的立法會換屆選舉，港澳辦主任夏寶龍趁兩會期間，會見港區全國政協委員時，就提到要求做好選舉。
有地區人士收指示 月內覓30至50個選民登記
據了解，部分地區人士已經收到指示，本月內要找到30至50個選民登記，可以是新選民登記或更改資料登記。不過，亦有部分地區人士表示未收到KPI（關鍵績效指標）「跑數」指示，形容設KPI是遲早的事，現時已有落區協助市民登記成為選民，亦有在選區內掛上橫額宣傳選民登記。
有地區人士坦言，不少選區無新屋苑落成，新登記選民難「跑數」，為避嫌亦不能貿然「踩入」其他區議員所屬選區，形容要協助數十名市民登記實在有困難。
根據政府網頁，2024年選民登記冊中，各立法會地方選區登記選民總數共有約421萬人，其中去年新登記選民有18,970人。查看各區議員的社交平台亦不難發現，部分人在數日前已經發出帖文，在區內設街站鼓勵市民登記成為選民，如果全港區議員總動員，每人收集50個選民登記，料選民數字有機會增加逾2萬人，可能達至423萬人。
有地區人士不時笑言間中收到包裝成硬指示的「任務」。內地近期提出防止內捲式惡性競爭，究竟今次是真任務，還是純粹政界之間的競爭，有待觀望。