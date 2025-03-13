京官指示做好立法會選舉　新選民登記成為首個考驗｜政圈風聲

京官趁兩會期間指示香港政界，做好本年底的立法會換屆選舉，雖然未有談及具體要求，但建制陣營都不容有失，地區層面已悄悄「開波」。其中一項任務，是下月底才開始的新選民登記，不少地區人士提早開工爭奪新選民。《香港01》獲悉部分地區人士收到KPI（關鍵績效指標）「跑數」指示，需呈交30至50個新選民登記或更改資料登記。不過，亦有地區坦言未接指示，不了解相關要求，笑言間中收到包裝成硬指示的任務，暫以觀望態度看待。



選民登記申請於6月2日截止。（資料圖片）

京官指示做好立法會選舉

首階段新選民登記4月底開始，選舉事務處近日公布6月2日是死線，次階段8月1日至25日，處方會提醒選民核實資料。雖然有一個多月才展開選民登記，但地區都不敢鬆懈。皆因中央都十分關注年底的立法會換屆選舉，港澳辦主任夏寶龍趁兩會期間，會見港區全國政協委員時，就提到要求做好選舉。

3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議，圖為港澳辦主任夏寶龍。（港台影片截圖）

有地區人士收指示 月內覓30至50個選民登記

據了解，部分地區人士已經收到指示，本月內要找到30至50個選民登記，可以是新選民登記或更改資料登記。不過，亦有部分地區人士表示未收到KPI（關鍵績效指標）「跑數」指示，形容設KPI是遲早的事，現時已有落區協助市民登記成為選民，亦有在選區內掛上橫額宣傳選民登記。

有地區人士坦言，不少選區無新屋苑落成，新登記選民難「跑數」，為避嫌亦不能貿然「踩入」其他區議員所屬選區，形容要協助數十名市民登記實在有困難。

2023年選民登記運動，政制及內地事務局局長曾國衞曾出席政黨的選民登記活動。（經民聯網頁）

根據政府網頁，2024年選民登記冊中，各立法會地方選區登記選民總數共有約421萬人，其中去年新登記選民有18,970人。查看各區議員的社交平台亦不難發現，部分人在數日前已經發出帖文，在區內設街站鼓勵市民登記成為選民，如果全港區議員總動員，每人收集50個選民登記，料選民數字有機會增加逾2萬人，可能達至423萬人。

有地區人士不時笑言間中收到包裝成硬指示的「任務」。內地近期提出防止內捲式惡性競爭，究竟今次是真任務，還是純粹政界之間的競爭，有待觀望。