林鄭率司局長接種第二劑科興疫苗　斥醫護污衊國產疫苗促收手

撰文： 翟睿敏 林劍 最後更新日期： 2021-03-22 11:35

特首林鄭月娥上月聯同主要官員、行政會議成員身先士卒，接種內地科興疫苗。林鄭連同一眾官員今日（22日）早上於政府總部接種第二劑科興疫苗，行政會議非官守成員、立法會議員則緊隨其後，於中午接種第二劑科興疫苗。 林鄭月娥接種後見記者，指目前有35萬名市民接種首劑疫苗，接種率為5.3%，認為可以做得更好。她呼籲全港市民按預約時間接種第二劑，並引述專家指，若只打第一針而不打第二針，將前功盡廢。 她指近期確診個案下降，但不能掉以輕心，強調全世界防控疫情最需要接種疫苗。林鄭呼籲市民不要因為近日個案而擔心，重申疫苗安全有效，「效益遠遠高於風險，簡單講，打針一定好過唔打。」

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指疫苗充足港人「幸福幸運」

林鄭月娥見傳媒時表示，本港疫情逐漸回落，但不可掉以輕心，全球每日回復20萬宗確診，國際的情況令人擔心，但可見英國37%人口接種疫苗後，確診數字下降，證明要靠疫苗做好防控工作。

她強調科興及復必泰安全有效，呼籲市民不要因個別案例而擔心，重申接種的效益必定比風險高，「打針一定好過唔打」。她提到，截至昨晚，過去一個月共有35萬人接種第一劑疫苗，佔5.3%人口，認為可以做得更加好。林鄭形容，香港較其他地方更幸運、幸福，疫苗供應相對充足，更有中央作為最堅強的後盾，加上接種疫苗網絡完備。她強調，安排了很多專家觀察疫苗接種後的反應，未有發現事故與疫苗有直接關係。

林鄭最後特別提到，有少數人於社交媒體散播失實消息，對於有意圖污衊國產疫苗的行為予以譴責，尤其是有關人士作為醫護，更令人心痛，警告打擊市民對疫苗的信心，最終受害的亦是醫護，因醫院要承受很大工作量。

一眾司局長接種第二劑科興疫苗。（張浩維攝）

毋須請假 下午留辦公室工作

被問到接種第二劑後有何感覺，她表示暫沒有任何應覺，但專家指可能第二針的反應會較大，故會留意自己的情況，今日下午亦沒有安排活動或會議，但不用請假休息，會留在辦公室繼續工作。

【10:05】政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊分別上前接種。張建宗接種疫苗後，向記者展示針卡並豎起拇指。

【10:02】林鄭月娥接種疫苗後，向在場記者展示「針咭」。

▼行會成員、立法會議員接種第一劑科興疫苗▼

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孔繁毅。（資料圖片）

孔繁毅：第二劑副作用或較大 建議市民請假休息

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨天（21日）在電視節目指，市民接種第二劑疫苗時身體反應或會較大，副作用或較第一劑時「多少少」，當中大多是紅腫及疲倦，或較嚴重時會發燒，建議市民可領取半日至一日假期休息，相信問題不大。

部份市民早前接種過第一剷疫苗後，曾出現過敏反應。孔繁毅指，假如接種第一劑時出現紅疹，應先到過敏科門診諮詢；如曾有心悸、頭暈等，亦應向醫生了解，是否合適接種。