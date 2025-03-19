立會審議保護關鍵基建設施草案　議員質疑未賦權接手受侵害系統

《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》今日（19日）在立法會恢復二讀辯論。條例旨在加強關鍵基礎設施的電腦系統保安能力，關鍵基礎設施營運者要通報關鍵電腦系統重大變化、參加保安演習等，違規將會處以50萬至500萬元罰款不等。法律界立法會議員林新強指，條例並無賦權因應新例而新設的專員接手受侵害系統的權力，質疑當營運商被攻擊，政府或難以補救。



加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全立法，將包括鐵路的電腦系統。(資料圖片/夏家朗攝）

林新強：駭客可遙控無人駕駛車輛 促政府做好風險管理

當條例草案通過後，政府將成立專責辦公室，由隸屬保安局的專員與數字政策辦公室和警務處的專家負責制定《實務守則》，監察針對「關鍵基礎設施」的電腦系統保安威脅，調查電腦系統保安事故等。

法律界立法會議員林新強發言時表示，條例草案有進步空間，例如可否有辦法主動調查攻擊關鍵基礎設施的相關人士、可否將其定性為恐怖分子。他續稱，如果網絡攻擊成為常態，質疑政府有否足夠的預算方案，指條例賦權專員要求關鍵基礎設施營運者作出補救行為，但無針對賦予專員接管侵害系統的權力，即營運商只是報告，但如果政府想補救，營運商都有權不讓政府插手處理，隨時「小事變大事、大事變災難」。

林新強指草案未賦予專員接管侵害系統的權力（黃浩謙攝）

林新強又以無人駕駛車輛為例，指現時車輛是高度智能化設備，很多具備自動駕駛功能，駭客可影響車輛駕駛，甚至遙距引致嚴重交通意外。他認為關鍵基礎設施高度依靠網絡化、智能化，促特區政府要訂立應急機制，做好風險管理。

邱達根指本港面對網絡安全風險偏高（資料圖片/黃浩謙攝）

邱達根：不少機構未知是否會被納入關鍵基礎設施營運者

科技創新界立法會議員邱達根表示，網絡安全輕則令電腦系統被破壞、重則會影響國家安全，本港面對網絡安全風險偏高，創科界希望進一步保障數據及網絡。他提出，希望政府考慮平台的實際營運情況，避免業界誤墮法網，不少機構未知自己會否成為關鍵基礎設施營運者，希望當局確定及指定營運者有清晰指引，讓有機會成為關鍵基礎設施的營運者提早作出準備。他指指引未有時間表、清晰度會讓行業有關注，未能全面釋除疑慮。

政府就關鍵基礎設施分兩大類，第一是提供必要服務的基礎設施，包括交通(廖雁雄攝)

關鍵基礎設施營運者具三大責任 違規處罰款最高可達五百萬

政府就關鍵基礎設施分兩大類，第一是提供必要服務的基礎設施，包括能源、交通、資訊科技、醫療、銀行等八個界別；第二是維持重要社會和經濟活動的基礎設施，包括大型體育場地、表演場地、科技園區等等。條例列明，關鍵基礎設施營運者要遵守三類責任，包括設立電腦系統安全部門、報告關鍵電腦系統的重大變化、制定保安管理計劃、至少每兩年參與一次保安演習，並需制定應急計劃。刑罰以機構為單位，並按違規的種類處以由50萬元至500萬元罰款不等。