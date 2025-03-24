立會選舉｜議會下半年會期出爐　暑假縮短、10‧22日最後一次會議

行政長官李家超上星期宣布，今年12月7日舉行第八屆立法會換屆選舉的投票日，由於競選工程開展前，議會休會，令人關注本屆議會最後一年會期的安排。根據今日（24日）出爐的7月至10月會議安排，今年議會的暑假約五星期，較本屆會期的前幾年的暑期為短。而10月22日可能會是本屆立法會最後一次會議。



今年10月22 日的立法會會議可能是本屆議會最後一次會議（黃寶瑩攝）

根據最新會期安排，整個7月逢星期三都有立法會會議，直至7月30日為止，之後便展開暑假，至9月3日復會至10月22日。換言之，今年的暑假大約只有五個星期，較過去三年為短，以去年為例，立法會大會在7月中休會，10月16日才復會；前年則同樣7月中休會，十月中復會。

立法會指，根據《立法會條例》，為使立法會換屆選舉得以舉行，行政長官可在立法會任期完結前中止立法會會期，以終止立法會的運作，因此視乎立法會會期中止的日期，10月22日的會議或會調整，11月及12月則不編排任何會議。

行政長官李家超一向在十月到立法會宣讀施政報告（盧翊銘攝）

至於本屆政府一向在10月份發表施政報告，立法會指有關施政報告、施政報告答問會及互動交流答問會的日期，則有待政府當局通知。