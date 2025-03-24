公營醫療收費改革明公布　急症室收不多於400元、設「封頂」機制

政府明天（25日）公布公立醫療收費改革詳情。政府擬分五年推動收費制度改革，據悉，為了讓前線人員有時間適應新收費制度、也要調節電腦系統等，至少半年後才會逐步開始收費改革。當中急症室收費會引入兩級制，而目前約九成半到急症室求診，被評為非危殆或非危急者，收費會由目前180元上調至與一般私家診所的收費看齊，介乎300至400元之間。



此外，政府門診的檢查項目也會引入逐項收費。有消息稱，當局又傾向引入「封頂」機制，例如一年累計支付一個指定數額，以免非綜援的長期病患者承受太大壓力。



盧寵茂（黃浩謙攝）

急症室收費引入兩級制 非危殆者需付不多於400元

政府明天(25日）公布公營醫療收費改革詳情，醫務衞生局局長盧寵茂會率領局方和醫管局高層舉行記者會交代詳情，之後更有簡介會講述技術詳情。據了解，急症室的收費會由現時劃一收取180元，變成兩級制。現時，到急症室求診的市民要先經護士進行分流，按病情分為五級。據悉，新收費下，經分流被評為危殆和危急的病人，可獲免費診治，但其他求診者、佔現時急症室求診者近九成半的非緊急類，不單繼續要付費，且要付更高的費用，收費料會介乎300至400元之間，與一般私家診所的診金相若。

急症室分流制度



危殆: 有即時生命危險，可獲即時診治

危急: 可能有生命危險，須在 15 分鐘內處理

緊急: 情況嚴重但穩定者，在 30 分鐘內處理

次緊急：情況較輕微但需處理，可以等候一段時間

非緊急：病情輕徵及穩定，病人可以長時間等候，情況無惡化風險

急症室（夏家朗攝）

分五年落實收費改革

消息人士形容，不多於400元的新收費水平，相信是可令非危急病人不再因收費便宜而到急症室的其中一個主要因素，且相信也是一般市民可負擔的水平。消息又說，理解外界憂慮新制可能令前線負責分流的護士帶來壓力，所以新收費制度不會即時推行，既讓前線人員有時間熟悉新制度，同時也要調整收費系統，相信最快也要半年後才會落實。政府擬分期五年逐步落實各項改革，以便社會逐步適應。

政府門診也將引入檢查逐項收費。（資料圖片／廖雁雄攝）

門診檢查服務逐項收費 又擬引入「封頂」機制

除了急症室引入新收費機制外，公營門診服務也會有新收費安排。醫務衞生局局長盧寵茂早前已表明，日後門診的檢查服務如磁力共振、電腦掃描等檢查服務，也會實施逐項收費。盧寵茂也曾表明，檢查服務收費水平必定會是市民可負擔的水平，政府可以把因此而獲得的額外收入，投放於其他醫療服務之上。

由於，急症室採用新收費模式，加上門診的檢查服務又引入逐項收費，為免讓加重長期病患市民的壓力，當局又擬引入「封頂」機制，即一年合共支付一個指定數額。

政府多次強調，收費改革是為了善用資源，把資源用於最有需要的市民身上，盧寵茂也曾表明政府的醫療撥款不會減少。