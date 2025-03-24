公營醫療收費改革｜五年內每兩年一檢　消息：冀資助率維持於90%

政府明日（25日）公布公營醫療改革結果，消息人士透露今次是全面改革公營醫療服務收費所有項目，涵蓋住院、急症室和專科門診等服務，冀五年內分階段落實收費改革，目標是在五年內每兩年進行一次檢討，期望改革落實後，政府對公營醫療整體資助可維持於90%。



而現時政府對公營醫療服務的整體資助比率約97%。



醫管局表示，今個農曆新年假期，急症室會實施特殊退款安排，分流後屬第四及五類的病人，亦即次緊急及非緊急，於登記24小時內可以退款。（夏家朗攝）

全面改革醫療收費 涵蓋住院、專科門診等各項收費

消息人士強調，今次的公營醫療收費檢討是改革，不是收費調整。今次是全面改革公營醫療服務收費所有項目，涵蓋住院、日間程序、急症室、專科門診、病理檢驗、非緊急放射造影、家庭醫學門診(普通科和家庭醫學專科)等。

醫務衞生局局長盧寵茂曾公開表明期望以五年時間落實各項改革，消息人士則稱，目標是五年內每兩年一檢，分階段落實改革，並期望改革落實後維持公營醫療整體資助率90%。現時政府對公營醫療的整體資助比率高達97%。

政府高度資助醫療服務

例如公立醫院住院服務，市民支付75元入院費，每天住院費用為120元，但以2023-2024年的每天成立逾7900元計，政府每天資助97.8%。而急症室現時劃一每人收取180元，成本卻逾二千元，政府的資助超過85%。至於專科門診的資助也介乎88.7%至逾93%。

盧寵茂曾表明政府的醫療撥款不會縮減（黃浩謙攝）

消息：不是加價 會優化減免機制

被問及要把資助比率由97%下降至維持於90%水平，是否意味公營醫療服務收費將要大幅上調？消息人士重申，會分階段落實改革，五年裡會每兩年一檢，五年後資助率維持起碼90%，又強調今次是改革不是加價，而是為了加強保障，當局會優化醫療費用減免機制，增設住院、門診收費上限，也會加強危重疾病藥械支援。

盧寵茂早前也曾表明，政府的醫療的撥款開支不會縮減，但會重新合理分配，醫療收費調整後的額外收入，將用於提升安全網，針對貧、急、重、危四類人士。他又稱，會集中考慮在容易出現浪費的項目，提升共付比例。

消息人士又指，實施新收費後，急症室的收費只有一個，危殆、危急病人是可以獲豁免收費。