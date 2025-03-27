外交部駐港公署：英國涉港報告顛倒黑白 促立即停止政治操弄
撰文：蕭通
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針對英國政府再次發布《香港問題半年報告》，外交部駐港公署發言人周四（27日）批評，英國對香港事務指手畫腳，抹黑香港人權法治，駐港公署表示強烈不滿和堅決反對。發言人指出，有關內容罔顧事實、顛倒黑白，是對包括「不干涉別國內政」在內的國際法和國際關係基本準則的公然踐踏，敦促英方立即停止炮制涉港報告的政治操弄。
對黎智英等案說三道四 捏造所謂「跨境鎮壓」等話術
發言人指出，香港國安法和國安條例完全符合國際法和各國通行慣例，充分尊重和保護人權。反觀英方自身國安法律多達10餘部，2023年還出台了新《國家安全法》，動輒借國安之名任意逮捕羈押他國公民，卻對香港依法審理黎智英等案件說三道四，包庇美化反中亂港分子，捏造所謂「跨境鎮壓」等話術抹黑香港法治形象。如此「雙標」，是對特區司法的粗暴干預，是對法治精神的公然褻瀆。
發言人指出，《中英聯合聲明》中與英方有關條款已全部履行完畢，英方所謂「報告」本質上是殖民主義的遺毒、意識形態偏見的產物，敦促英方摒棄殖民主義心態，正視香港已回歸祖國近28年、走向由治及興的事實，多做有利於中英關係發展的事，在涉港問題上謹言慎行，停止破壞香港的穩定和繁榮，停止干涉香港事務和中國內政。
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