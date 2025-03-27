港府及外交部駐港公署譴責英國涉港報告抹黑　促停止干涉香港事務

撰文：蕭通
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針對英國政府再次發布《香港問題半年報告》，港府及外交部駐港公署發言人周四（27日）均發聲明批評。外交部駐港公署稱，英國對香港事務指手畫腳，抹黑香港人權法治，駐港公署表示強烈不滿和堅決反對。發言人指出，有關內容罔顧事實、顛倒黑白，是對包括「不干涉別國內政」在內的國際法和國際關係基本準則的公然踐踏，敦促英方立即停止炮制涉港報告的政治操弄。

港府發言人則稱，英國通過所謂半年《香港半年報告：2024年7月至12月》就香港事務說長道短，肆意以政治凌駕法治，妄圖以政治卑劣技倆干預香港依法施政。對於當中失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。特區政府再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

港府發言人批評英國涉港報告抹黑，肆意以政治凌駕法治。（資料圖片）

對黎智英等案說三道四　捏造所謂「跨境鎮壓」等話術

外交部駐港公署發言人指出，香港國安法和國安條例完全符合國際法和各國通行慣例，充分尊重和保護人權。反觀英方自身國安法律多達10餘部，2023年還出台了新《國家安全法》，動輒借國安之名任意逮捕羈押他國公民，卻對香港依法審理黎智英等案件說三道四，包庇美化反中亂港分子，捏造所謂「跨境鎮壓」等話術抹黑香港法治形象。如此「雙標」，是對特區司法的粗暴干預，是對法治精神的公然褻瀆。

港府發言人也稱，香港國安法和國安條例使香港得以從「由亂到治」走向「由治及興」，英國政府卻將香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責抹黑為「對權利和自由的侵蝕」，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向霸凌的行徑，實在極其醜陋、令人不齒。

外交部駐港公署敦促英方摒棄殖民主義心態，正視香港已回歸祖國近28年、走向由治及興的事實。（資料圖片）

英國回歸後對香港無主權治權及監督權

外交部駐港公署及港府發言人均稱，《中英聯合聲明》中與英方有關條款已全部履行完畢，英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。

外交部駐港公署批評，英方所謂「報告」本質上是殖民主義的遺毒、意識形態偏見的產物，敦促英方摒棄殖民主義心態，正視香港已回歸祖國近28年、走向由治及興的事實，多做有利於中英關係發展的事，在涉港問題上謹言慎行，停止破壞香港的穩定和繁榮，停止干涉香港事務和中國內政。

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