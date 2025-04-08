直播｜李家超批美國再裁制港官違國際法　港府無畏無懼履行職責

行政長官李家超今天（8日）出席行政會議前見記者，預料記者提問關注長和擬暫緩賣碼頭以及美徵收「對等關稅」和再制裁中港官員等議題。《香港01》全程直播。



他又稱關注網紅Speed來港一事，期望建立好客的氛圍，也提供不同機會予網紅作宣傳。他鼓勵大家有機會宣傳香港，也要盡力，政府也會主動接觸和提供可行的協助。



他再被問及長和出售海外碼頭資產時，較早前已經講過三點，第一社會上有人關注，關注值得考慮；第二促請外國政府對於企業要公平對待，不應霸凌、脅迫令公司交易；第三任何交易要依法依規，香港都要跟法律行事。他表示，國家都注意到交易，都會根據反壟斷法，確保符合公平原則。



李家超批美國加徵關稅是霸凌野蠻（廖雁雄攝）

被問到美國宣佈制裁中港官員，是否擔心制裁再增加，會否反制。李家超表示，對美國的霸凌式制裁，強烈譴責，嗤之以鼻，稱是卑鄙行為、肆意干預，違反國際法和國際關係，顯示出美國霸權主義之下的野蠻，特區有責任維護國家安全，對幹犯國安的人執法合理，但美國肆意抹黑打擊、追究，所以強烈不滿和譴責。李家超說，特區政府無畏無懼，繼續鑒定維護國家主權和安全，每一次制裁只會堅定香港的信心。

至於特區政府緬甸救援隊預計何時回港，李家超形容救援工作專業，他引以為傲，很鼓舞、支持救援隊工作。他續指，救援隊面對漏雨、倒塌、道路裂開、市內電訊中斷等挑戰，街頭瀰漫著難聞氣味，但特區救援隊以團隊精神克服挑戰，專業、無私，還在當地做義診，每日政府都和他們進行視像會議，希望他們在完成任務後安全回港。物資方面，李家超指提供充分物資，相信救援工作還會遇到其他困難，成功可能性降低，會審視救援隊工作，確定他們什麼時候回港。

李家超主動提到美國上周向全球貿易伙伴開徵關稅，對香港徵收累計5成4關稅，美國破壞世界共同建立的貿易規則，霸凌野蠻，涵蓋商品貿易廣泛，為世界帶來極大風險及不穩定性。對中小企、跨境電商造成不利影響，全球供應鏈受擾亂，可能引發貿易萎縮，引發通脹風險，減少利息下調的預期，長遠令經濟區域化，區域之間可能出現貿易壁壘。

他指，香港外向型，可能面對壓力，短期內無可避免受到影響。美國在香港出口的市場佔比去年下跌，出口東盟份額已經超越美國。

他表示，有7點措施應對，第一要把握國家機遇，表示國家穩定，香港可以近水樓台先得月，要加快加入國家發展大局，把握龐大市場機遇。大灣區人均生產總值4萬美元，香港要加強向內地拓展內銷，要吸引更多海外企業，利用好CEPA的優惠。

他表示，要利用好區域內合作，區域內貿易可以做大、做深、做廣，減消美國關稅造成的影響。他指，要簽訂更多自貿協定，正與沙特阿拉伯、孟加拉、埃及、秘魯討論簽署投資協定，爭取加入RCEP。

第三，香港要加快產業升級轉型，會推進建構高增值產業鏈服務中心，數字貿易及總部經濟的發展，要把握好供應鏈向南方遷移及內地產業走出去的趨勢。

第四，要加大發展科技創新，提高生產力及效率，表示沒有創科就沒有未來，要加快河套及新田科技城發展。

第五，要大力推動國際金融合作，開拓新的資金來源及通道。他指多次訪問新興市場建立新夥伴。

第六要把握多國分散投資，香港在一國兩制下可以提供穩定環境，香港資產避險方面有無可替代的優勢。

第七要為業界提供支援，包括透過金管局協調銀行為企業資金周轉，透過專項基金升級轉型拓展新市場，支持企業數碼轉型，協助企業掌握市場諮詢。

他表示香港是唯一有中國優勢及國際優勢的城市，自由貿易是香港優勢及命脈，要繼續奉行自由政策，吸引世界來香港投資享受中國機遇、香港機遇。香港經過多次風浪，每次都更茁壯，要應變、識變、求變，香港的敏銳觸角及韌性，可以克服挑戰。

長和擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產後，連日來爭議未止。

長和擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產後，連日來爭議未止。多次獲港澳辦轉載文章質疑長和的《大公報》，早前引述多名「內地專家」，認為國家市場監督管理總局審查長和賣碼頭交易有理有據，有法可依，建議除了根據《中華人民共和國反壟斷法》調查，更可結合《國家安全法》《數據安全法》等，評估港口系統數據安全風險。

美國國務院（Reuters）

另一個焦點是美國再制裁中港官員，最新3月31日列入制裁名單的包括律政司司長林定國、維護國家安全委員會秘書長區志光、時任警務處處長蕭澤頤、中央駐港國家安全公署署長董經緯、負責國家安全的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。

美國國務院指控北京和香港官員在境外利用香港國家安全法來恐嚇、噤聲和騷擾19名被迫逃亡海外的民主活動人士，其中包括一名美國公民和另外4名美國居民，對6人制裁因他們的行為或政策有可能進一步侵蝕香港的自治，違反中國的承諾， 並與跨境鎮壓行為有關。

港府翌日強烈譴責美國將官員列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻，與其近期對不同國家及地區施以欺負和壓迫手段的霸凌野蠻同出一轍，稱特區官員對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。