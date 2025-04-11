關稅戰｜陳茂波：特區三方面構建金融防護網　穩守國家「南大門」

美國對全球貿易夥伴開徵「對等關稅」，牽起全球金融市場動盪。財政司司長陳茂波接受報章訪問時表示，特區政府會從監察風險、化解風險、做大做強自身實力三個方面構建金融防護網。他指，當局已針對不同情境制定系統性應對預案，與中央相關金融監管部門及相關部委保持緊密協作，就不同的應對預案作充分溝通，構築起抵禦系統性風險的堅實屏障，穩守國家「南大門」。



他強調，在當今地緣政治下，若有外國勢力從金融方面攻擊香港，他們的力量可以非常大，因此必須有國家作為香港堅強的後盾，支撐香港。



陳茂波。（陳茂波網誌）

陳茂波：香港要整合本地專業服務優勢 助內地企業適應新興市場

陳茂波指，特區會從三方面構建金融防護網：第一，必須建構完善的市場監察系統。該系統能夠發現市場內是否存在特別或異常的情況；第二，確保出現異常時政府能及時得知並解決，讓危機化解於未形成之前；第三，必須建立自身強大的緩衝和實力。他強調，香港必須堅守國家「南大門」的金融防線。

他指，因應內地中型企業拓展海外市場、布局全球南方國家的需求，香港整合本地專業服務優勢與國際網絡資源，提供涵蓋金融、法律、諮詢等領域的支援服務，協助企業適應東南亞、中東等新興市場的法規環境與商業實踐，成為打通國內國際雙循環的戰略支點。

陳茂波指美商會七成會員指在港營商順利

多邀西方旅客來港 謠言不攻自破

陳茂波表示，面對不盡不實的批評及誤導，香港更應用數據和事實說好香港故事，讓外界看到這座城市的真實面貌，了解香港安全的營商環境，香港要多邀請西方旅客來港，所有謠言就會不攻自破。他表示，在親身體驗香港的繁榮與活力後，許多投資者發現，來自西方媒體的報道與實際情況存在很大差距。參與者普遍對香港的現狀感到驚喜，並對香港的發展抱有更高的期待。

他亦引述美國商會的調查，該會逾七成的會員認為在香港經營非常順利；日本商會的調查亦顯示，商會約六成會員都對自身的經營環境表示滿意，認為香港國安法並未對他們造成干擾。