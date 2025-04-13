民主黨解散・直播｜羅健熙：已授權中委會跟進　難快解散但不拖慢

成立逾30年的民主黨步向解散，中央委員會繼二月成立三人小組跟進解散安排，今天（13日）召開特別會員大會處理，黨主席羅健熙會後表示絕大多數出席者通過授權中委會進一步跟進解散，暫時未能預計何時召開會員大會表決解散，「好難特別快，亦唔會拖慢」，強調會把握時間處理。《香港01》直播。



4月13日，民主黨主席羅健熙出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

特別會員大會通過授權中委會跟進解散

民主黨特別會員大會下午2時召開，在太子恆利商業大廈民主黨總部舉行，議決「通過授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」的事宜，出席的64人包括中委吳永輝、何杏梅、前主席劉慧卿、創黨成員李華明等，另有40多人會前授權投票。

會議歷時1.5小時，逾9成人通過授權中委會進一步跟進解散。

羅健熙：已授權中委會跟進 難快解散但不拖慢

羅健熙會後見記者時表示，今天特別會員大會並非已決定解散，而是希望取得中委會授權，進一步跟進解散事宜。他指，黨內專責解散的三人小組過去兩個月開了兩次會員諮詢會、交流會，聽到不同意見，正安排、物色法律顧問、會計等專業人士去安排解散，確保程序妥當。

他指，正嘗試找適合的人處理清盤，未來會處理不同財務、行政安排，這一刻未有解散時間表，須召開會員大會處理解散，「好難特別快，亦唔會拖慢」，強調會把握時間處理。

羅說，會員在會上問了很多問題，例如為什麼走到這一步，之後的安排等，黨員都十分關心，這次只是其中一次授權會議，但出席人數比較多，故相信最後表決解散、清盤的會員大會，出席者會更多。

4月13日，民主黨前主席劉慧卿出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

4月13日，李華明出席民主黨特別會員大會。（何夏怡攝）

李華明嘆難捱：唔想中委會兄弟受迫害

李華明會前回應投票意向時表示，今日會議只要有50%出席者通過，就會授權中委會跟進解散，惟決定是否解散仍要交由大會處理，「做嘢做足，解散就解散，唔好半桶水、搞唔掂」。

4月13日，民主黨中委吳永輝（左）出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

李華明稱不希望解散，「但係而家個形勢冇辦法，捱落去都好難，亦都唔想中委會啲兄弟，受到不必要迫害」。李表示，並無收到要求民主黨解散的「指示」，但預計今屆立法會選舉前要解散。

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

解散須舉行會員大會表決

民主黨早前成立三人小組跟進解散的行政和法律安排，包括主席羅健熙、副主席莫建成、秘書長梁永權。

根據民主黨黨章，中委會通過解散後，須舉行會員大會表決，最少50人出席，至少75%出席人士投票通過，該黨便會清盤解散，當時指未能預測何時完成程序。

2月26日，民主黨舉行記者會回應財政預算案，出席的包括主席羅健熙。（黃浩謙攝）

路透社引述民主黨5人收警告：不解散便被捕

羅健熙曾被問到民主黨是否受施壓而解散，他說是考慮政治形勢而作的決定，「有一啲決定，我哋需要去做，唔能夠講太多」，不過黨內無嚴重財政負擔，按現時資金本應可以營運一段時間。惟創黨成員李華明透露收到「中間人」傳話，表明「民主黨歷史任務已完結」，相信中央連溫和民主派也難容忍，無奈決定解散。

路透社上周五（11日）引述民主黨5名黨員透露，決定解散前受北京官員或中間人警告，若民主黨不解散便會面臨被捕等「嚴重後果」。報道引述港府稱個別團體解散或停運，與香港法律保障的權利與自由完全無關。