民主黨解散｜議決授權中委會跟進　李華明嘆難捱：唔想兄弟受迫害

步向解散的民主黨今天（13日）召開特別會員大會，議決授權中委會進一步跟進解散。黨主席羅健熙下午1時半現身總部，並將聯同副主席莫建成會後見傳媒，預料民主黨解散時間表，以及外媒報道民主黨5人收到被捕警告才決定解散，將是記者會焦點。



4月13日，民主黨主席羅健熙出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

特別會員大會討論授權中委會跟進解散

民主黨特別會員大會下午2時召開，在太子恆利商業大廈民主黨總部舉行，議決「通過授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」的事宜，大批傳媒到場採訪。

4月13日，李華明出席民主黨特別會員大會。（何夏怡攝）

李華明嘆難捱：唔想中委會兄弟受迫害

民主黨創黨成員李華明亦有出席，他回應投票意向時表示，今日會議只要有50%出席者通過，就會授權中委會跟進解散，惟決定是否解散仍要交由大會處理，「做嘢做足，解散就解散，唔好半桶水、搞唔掂」。

他稱不希望解散，「但係而家個形勢冇辦法，捱落去都好難，亦都唔想中委會啲兄弟，受到不必要迫害」。李表示，並無收到要求民主黨解散的「指示」，但預計今屆立法會選舉前要解散。

4月13日，民主黨副主席莫建成出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

解散須舉行會員大會表決

民主黨今年二月成立三人小組跟進解散的行政和法律安排，包括主席羅健熙、副主席莫建成、秘書長梁永權。

根據民主黨黨章，中委會通過解散後，須舉行會員大會表決，最少50人出席，至少75%出席人士投票通過，該黨便會清盤解散，當時指未能預測何時完成程序。

2月26日，民主黨舉行記者會回應財政預算案，出席的包括主席羅健熙。（黃浩謙攝）

路透社引述民主黨5人收警告：不解散便被捕

羅健熙曾被問到民主黨是否受施壓而解散，他說是考慮政治形勢而作的決定，「有一啲決定，我哋需要去做，唔能夠講太多」，不過黨內無嚴重財政負擔，按現時資金本應可以營運一段時間。惟創黨成員李華明透露收到「中間人」傳話，表明「民主黨歷史任務已完結」，相信中央連溫和民主派也難容忍，無奈決定解散。

路透社上周五（11日）引述民主黨5名黨員透露，決定解散前受北京官員或中間人警告，若民主黨不解散便會面臨被捕等「嚴重後果」。報道引述港府稱個別團體解散或停運，與香港法律保障的權利與自由完全無關。