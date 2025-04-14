關稅戰｜陳國基斥：下三流　讓大家明白沒足夠國安意識、後果嚴重

美國向全球貿易夥伴加徵關稅，政務司司長陳國基形容是「下三流做法」，批評美國完全不講法律、不符合國際做法，「鍾意點做就點做」，更形容有如「勒索」，強調美方加關稅有政治目的，影響本港的股票市場及營商環境。



他又指出，「唔一定係用軍事行動」，金融、股票、財政行動都是國家安全範圍內，今次美國加關稅正是一個好教材，讓大家明白沒有足夠的國安意識，後果可以很嚴重。



陳國基斥美國向全球貿易夥伙開徵關稅，是「下三流」的做法。（歐嘉樂攝）

陳國基接受《星島日報》訪問時又批評，美國制裁內地及香港官員是干涉中國內政，意圖干預本港對國安案件的審訊，他強調國安風險仍然存在，市民一定要深入認識《憲法》和《基本法》及國家安全的重要，才能令「一國兩制」行穩致遠。

他相信在《香港國安法》及《基本法》23條完成立法後，2019年的情況不會再發生，但呼籲市民不要掉以輕心，因為軟對抗仍然存在，正等候機會，一旦市民在政策上有不同意見等，都會利用機會煽風點火，令香港再次混亂。

去年的「全民國家安全教育日」適逢是總體國家安全觀十周年，港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

明日（15日）是第十個「全民國家安全教育日」，陳國基表示，特區政府將舉辦開幕式暨主題講座，邀請知名學者講解國家安全的知識，紀律部隊和輔助部隊亦於本月指定日子舉辦開放日，讓市民了解他們在維護國家安全的工作。特區國安委正與律政司及相關政策局籌備香港國安法公布實施五周年專題展覽，本季度稍後時間推出。