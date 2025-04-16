政府建議簡化公務員紀律程序　擴闊停職涵蓋範圍及收緊扣薪安排

公務員事務局局長楊何蓓茵周二（15日）表示，為進一步優化公務員紀律機制，已完成檢視《公務人員（管理）命令》 和《公務人員（紀律）規例》，建議修訂當中關於管理紀律事宜的部份，主要涉及3個範疇：一是簡化紀律程序，以提升處理紀律個案（特別是紀律聆訊）的效率和效能；二是優化停職安排，擴闊停職涵蓋的範圍、收緊停職期間扣薪及沒收所被扣薪酬的安排；三是技術修訂，包括因應《香港國安法》作出相應修訂。



公務員事務局會建議簡化紀律程序，以提升處理紀律個案的效率和效能。（資料圖片)

楊何蓓茵在社交平台指出，周一（14日）與公務員中央評議會和公務員團體會面，介紹《命令》和《規例》建議修訂的內容，周二已向立法會委員會提交相關文件，並會在月底出席委員會會議，徵詢議員的意見。局方會考慮職方和委員會的意見後展開草擬，目標在2026年落實《命令》和《規例》的優化安排。

她強調，加強公務員管理是本屆政府重點工作之一。局方非常重視公務員的品行操守，面對一小撮違法違紀的公務員，政府絕不姑息，必定嚴肅處理每宗個案。今次優化公務員紀律機制，旨在令機制更完備，完全沒有減少或削弱有關人員在現行機制下的權利，會繼續秉持程序公義，公平公正處理個案。