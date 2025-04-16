預算案辯論｜狄志遠：削社福開支損士氣　陳沛良促八達通提升效率

立法會今日（16日）起一連兩日辯論本年度財政預算案，社福界議員狄志遠批評預算案提出「一刀切」削社福開支做法不恰當，資源被削但服務不減，將嚴重打擊員工士氣。選委界議員陳沛良則指，長者2元乘車優惠的幾次調整，合計涉及行政費用逾2億元，認為在現今科技發達的情況下是匪夷所思，要求當局與八達通公司研究如何提升效率。



立法會今日（16日）開始一連兩日辯論本年度預算案，財政司司長陳茂波到立法會聽取議員發言（黃浩謙攝）

狄志遠：一刀切削減福利開支不恰當

社福界、新思維狄志遠指出，今次預算案中「一刀切」削減福利開支不恰當，沒有為基層提供保護網，令社福機構面對財政壓力。他指，近年社福界共計被削減約10%的資源，但各機構仍要提供的服務沒有減少，實在難以承受，因為社福機構的營運成本有八成是薪酬，「再削減是減人頭」，會嚴重打擊員工士氣。

狄志遠不滿政府一刀切削減社福機構資源（黃浩謙攝）

狄志遠指，政府的開支龐大是因為社會需求增加，例如人口老齡化、貧富差距擴大等，政府更應承擔幫助弱勢社群的責任，劃一削減福利開支，只會令弱勢社群得不到照顧。他希望財政穩定後，政府馬上取消削減福利開支的措施。

他又補充，勞福局局長推出一系列拆墻鬆綁的措施，幫助減少社福機構的行政負擔，以及減少中小企財政壓力，是從善如流的體現，希望局方繼續與業界保持溝通。

陳克勤籲所有政策局共同「拼經濟」

行政會議成員、民建聯議員陳克勤表示，財赤之下需要開源，應該所有政府部門一同拼經濟、謀發展。他舉例，保安局近日調整入境政策，實行特邀人士入境便利計劃，發出240個邀請，對象涵蓋工業、投資、法律行業的專業人士，及環境生態局可鼓勵環保業界提升技術，做到自負盈虧。他重申希望所有政策局可以努力開源，尤其現時美國推行關稅戰，衝擊香港的傳統支柱產業，特區政府要以更積極主動的政策措施，向世界展示香港是開放自由的經濟體。

立法會辯論財政預算案，陳健波指預算案展現了穩中求進（黃浩謙攝）

陳健波：全體公務員減薪體現與民只度時艱

同樣是身兼行會成員的保險界陳健波表示，預算案展現政府穩中求進，樂見政府在培育新興產業和維護財政穩健之間取得平衡。他指政府為積極控制開支以推行公務員、立法會、區議會凍薪，「充分體現公務員和市民共度時艱的承擔精神」。基建投資方面，他認為撥款增至1200億，體現政府深謀遠慮的發展佈局，對北部都會區的投入切實。

紡織界議員陳祖恒表明支持通過本年度預算案（黃浩謙攝）

陳祖恒：加強投資未來發展旅遊

紡織及製衣界陳祖恒支持預算案通過，並希望政府未來要配合公營或半官方機構的力量，為出海困難的內地企業提供支援，並吸引更多內地企業落戶香港。他續指，希望政府繼續加強投資未來，例如要發展盛事經濟和旅遊，就要佈局好場地和景點；亦要提升行政效率，更進取地統籌內部業務的重整，包括檢視人手、資源有無重複。

2元乘車優惠（林靄怡攝）

陳沛良質疑調整2元乘車優惠行政貴太高

選委界議員陳沛良則指出，政府過去幾次調整「兩元乘車優惠」，均涉及高昂行政費用。2022年將合資格受惠長者年齡由65歲下調至60歲，有關非經常開支約7500萬元。另外，上年8月起全面實施實名制以「樂悠咭」取代長者八達通，有關非經常開支約9400萬元，再加上今次預算案提出的新改動又涉開支6千萬元，三次調整用了約2.29億元行政費。

陳沛良質疑每次調整2元乘車優惠涉及的行政費用太高（黃浩謙攝）

他認為，每次都需要八達通公司調整八達通讀寫器系統及測試，投入大量人手、時間及資源處理。在科技快速發展的今天，做法實在令人覺得匪夷所思、難以接受。他認為，當局應與八達通公司共同研究如何將系統全面智能化，若日後有其他調整，都能夠經由網絡以遠端方式進行更新，節省開支、提高效率。