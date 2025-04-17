預算案辯論｜朱國強批削學生津貼等無與民共議　只見「長官意志」

立法會連續第二日就新一份預算案辯論，議員關注政府削減市民福利。其中，教育界朱國強批評政府有「減赤削支出的長官意志」，而非與民共議、共度時艱。朱國強獻計開源措施，建議允許非本地生用學生簽證來港讀公立或資助學校，以及推出家長「陪讀簽證」等。



朱國強（黃浩謙攝）

朱國強倡放寬非本地生讀公立、資助學校

朱國強表示，新一份預算案令來年教育開支預算全線下跌，減幅高達3.7%，對此深感憂慮。他舉例教育局取消新學年2500元的學生津貼，考慮到市民不會接受「一刀切」，早前公開建議先減半，再按情況以不同額度削減，惟當局寸步不讓，「只係睇到減赤削支出的長官意志，睇唔到與民共議、有商有量、共度時艱」。

朱國強再引述國家頒布的《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》，指國家明文要求教育支出要「只增不減」，香港卻大減3.7%，不符合國家策略，亦對本港長遠發展有害無益。

他建議在中小學階段吸納更多非本地生，創造收入，長遠要將教育產業化。具體包括允許非本地生用學生簽證，來港讀公立或資助學校；引入「陪讀簽證」，容許家長陪未成年學生來港讀書，以及發展私營學生宿舍。

陳凱欣在今日（17日）第二日的預算案辯論中，質疑預算案對市民帶來「連環重創」（黃浩謙攝）

陳凱欣：市民「連環受創」 夾心階層衝擊最大

選委界議員陳凱欣指，財赤之下市民明白減少「派糖」是人之常情，但今年的預算案，各個政策局紛紛動刀控開支，令市民「連環受創」。她指，最基層的市民因為有安全網保障，未必最受影響，但夾心階層如剛剛工作的年青人或小家庭，因公交補貼門檻提高、2500元學生津貼取消、差餉寬免減少，受到的衝擊最大。

她特別指出2500元學生津貼是恆常化的措施，現時當局突然劃一取消卻並無理由，亦無替代方案。她稱，政府應讓市民感受到共度時艱，而非為回應節流目標而找市民開刀。

至於最近被熱議的公營醫療收費改革，陳凱欣質疑政府在財政預算案後才公布方案，「是否一個成熟的時機、配套是否足夠、力度又是否準確？」她舉例在普通科夜診服務嚴重不足，社區藥房部署未完成之下，會出現市民忍病乃至延誤醫治的情況，呼籲當局應該思考做好部署再調整收費，「正如習近平主席曾強調，『城市的核心是人』，城市工作做得好不好，老百姓的滿意與不滿意是重要評判」。

A4聯盟林素蔚（黃浩謙攝）

林素蔚：削福利開支或推低行業薪酬

A4聯盟林素蔚表示，福利和交稅關乎市民的幸福感，政府要確保不過度削減市民福利，現時2元優惠幅度減少，同時削減公共交通補貼、物業差餉寬免，但各項稅費卻增加，「市民荷包明顯縮水，四個字『生活艱難』」，指將部分財赤壓力轉嫁到市民身上，只會加劇社會怨氣。

她續指福利開支削減撥款，會令社福機構會轉向聘請經驗淺、人工低的社工，長遠行業會出現「人工低」的情況，令業界生態惡化。林舉例，護理前線人手已長期短缺，「試諗人工低，邊個會去智障院舍做呢？」

倡馬會用籃球博彩五成收益資助社福

開源方面，林素蔚稱可以更加進取，她贊成探討規範籃球博彩稅，建議馬會用五成收益資助社會福利，惟政府應交代開放籃球博彩稅的底線原則，廣泛諮詢社福界尤其是戒賭機構的意見。

工聯會議員鄧家彪（黃浩謙攝）

鄧家彪質疑取消學生津貼「不鼓勵育兒」

工聯會鄧家彪建議香港在美國關稅戰之下善用優勢，舉例可設立更進取的藥物註冊制度，配合成熟的醫療專業和科研基礎，令香港成為世界最高水平的醫藥服務中心。

談及就業市況，他指必須確保本地人優先，舉例建造業吸納了大量青壯階層，飲食業適合婦女和中高齡人士，若上述行業不優先吸納本地僱員，就會影響社會穩定；基層若持續難就業，就會申請福利終令政府「埋單」，且增加社會怨氣。

最後，鄧家彪指要擴大人口鼓勵育兒，例如加強小學課後託管的服務，支持家長育兒，不過他質疑今次取消2500元學生津貼會令基層家長懷疑，是否政府不鼓勵育兒。