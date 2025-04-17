關稅戰｜總商會突押後訪美國　林健鋒：經貿環境波動　唔知佢想點

美國打響全球關稅戰，香港總商會早前決定4月24日起訪問美國七日。曾稱民間交流不應斷、代表總商會的經民聯商界立法會議員林健鋒今日（17日）表示，基於目前中美經貿環境波動，政策不確定性高，總商會已決定延後訪美行程。他續稱，美國政策每日轉變，舉例訪美時可能與對方傾談的內容翌日也作廢，故打算待局勢穩定再訪美。



林健鋒（廖雁雄攝）

昨稱民間交流不應斷 林健鋒回應押後訪美：情況有變動

香港總商會原訂本月24日訪美，林健鋒昨日（16日）在記者會上表示，民間交流不應斷絕，關稅大戰下美國零售商都是受害者，瘋狂加關稅沒有人可得益，但不期望短短幾日行程可以解決問題。

不過，他今日表示基於目前中美經貿環境波動，政策不確定性高，總商會已決定押後訪美行程。他解釋指，美國昨日突然向中國進口貨物增加245%，近日又突然對電子零件關稅作調整，種種政策轉變令人覺得「唔知佢想點」，料情況會繼續有變動。他舉例可能總商會訪美時傾談的結論，翌日或許會因政策轉變而作廢，故認為情況穩定再訪美較好。

夏寶龍。（盧翊銘攝）

夏寶龍日前批美國是破壞香港最大黑手

港澳辦主任夏寶龍早前在全民國家安全教育日上曾提及美國對港徵收關稅，批評美國對從不設關稅的香港加徵關稅，做法是蠻橫霸道、無恥之極，會讓世人更加看清，美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的「稅」，而是要我們的「命」。