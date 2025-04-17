關稅戰｜李家超向人大政協提七招　團結應對美國歪理濫施關稅

特首李家超今午（17日）下午召開港區全國人大代表及全國政協委員專題座談會，主題是「團結應對美國歪理濫施關稅」。有份出席並發言的全國政協委員、中華廠商聯合會會長盧金榮表示，李家超提出繼續進一步融入國家發展大局、加強國際交往合作等七個應對措施，其後由各司局長回應提問或意見。廠商會希望「中小企BUD專項基金」可適用於更多經濟體、獲政策支持做內銷市場等，政務司副司長卓永興稱會交由商經局跟進。



盧金榮指李家超提出七招應對美國關稅戰（何夏怡攝）

港區全國人大代表和政協委員到政府總部出席「團結應對美國歪理濫施關稅」座談會（李慧琼Fb）

盧金榮指商界支持反制 有信心打贏關稅戰

盧金榮在會後指，與會者都支持國家反制，表示團結一心發揮香港優勢，利用好國家這個大市場和《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），並加強國際交往，開拓東盟和一帶一路新興市場以有效分散風險，強調有信心國家打贏關稅戰。

李家超提出七招應對美國關稅戰（李家超Fb）

李家超提七招應對美國加徵關稅

盧金榮稱，特首李家超在會上提出七招應對措施，包括進一步加快融入國家發展大局；加強國際交往合作，擴大香港經貿朋友圈，與更多國家及經濟體簽訂自貿協定；加快產業升級轉型；吸引高端人才，引進更多重點企業，強化香港競爭力；大力推動國際金融合作，鞏固國際金融中心地位；把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，本港在資產避險方面有無可取代的優勢；繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。

廠商會倡政府幫內銷、增加BUD適用經濟體

李家超介紹「七招」後，部分與會者有發言機會，由各司局長分別回應。盧金榮稱，他在會上提到有美商延遲付款，希望加強還息不還本的支持，確保港出口製造商的現金流穩定；市場開發方面，希望中小企BUD專項基金可以適用於更多的經濟體，並且由政府幫手做內銷，讓商界搭上內地市場的快車。政務司副司長卓永興回應，會將意見交由商經局跟進。

李慧琼在座談會上主講（李慧琼FB）

主講的人大常委李慧琼稱，應加強與多邊貿易夥伴合作，推動全球經貿秩序朝著更加公正、合理的方向發展。團結的不僅是國內的凝聚，更要打好國際合作的基礎。面對不公不義的關稅壁壘，我們不畏懼、不妥協，以堅定態度向世界展示國家的應有立場與姿態。

李慧琼：中國不想打但不怕打貿易戰

李慧琼指，近日，美國動輒以歪理濫施關稅，以貿易不平衡等藉口，對中國商品加徵關稅，實質上是出於打壓中國發展、遏制中國科技進步的圖謀。這種單邊主義、霸凌行徑不僅違反世界貿易組織規則，更損害全球產業鏈與供應鏈的穩定。

她強調，中國一直以來堅持擴大對外開放，對於貿易戰雖不想打，但絕不怕打，以堅定態度回應挑戰。全社會要凝聚共識，形成對外鬥爭的堅強後盾，維護國家利益與經濟發展。只有團結一致，才能在逆境中突破、在壓力中壯大。

港區全國人大和政協委員到政府總部出席「團結應對美國歪理濫施關稅」座談會（李慧琼Fb）

李家超主持座談會與人大代表和全國政協商討如何應對美國的關稅戰（何夏怡攝）

多名港區人大代表和全國政協委員於下午大約二時，先後現身政府總部，包括港區人大代表陳帆、徐莉、文穎怡、鄺美雲，政協常委、身兼中華總商會會長的蔡冠深、身兼廠商會會長的政協委員會盧金榮等。