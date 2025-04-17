關稅戰｜李家超邀人大政協座談 商團結應對美國歪理濫施關稅
撰文：何夏怡
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行政長官李家超今日（17日）下午在政府總部主持主題為：「團結應對美國歪理濫施關稅」的座談會，邀請港區全國人大代表和全國政協委員商討對策。
多名港區人大代表和全國政協委員於下午大約二時，先後現身政府總部，包括港區人大代表陳帆、徐莉、文穎怡、鄺美雲，政協常委、身兼中華總商會會長的蔡冠深、身兼廠商會會長的政協委員會盧金榮等。
李家超曾指面對美國霸權主義 香港要團結一致
行政長官李家超星期二（15日）出席「全民國家安全教育日」開幕儀式致辭時，也指美國打擊中國和香港特區的恣意妄為已經變成狂態。最近的狂態更心血來潮，拿貿易作武器，對香港施加145%所謂「對等關稅」，最荒謬的是算術都算錯了，香港是零關稅，對等的話，應該是零，這不但展現美國滿口歪理，更示範了美國霸權自居的真面目。
李家超指，美國反對自由貿易，擾亂全球貿易和供應鏈，肆意破壞國際共同建立的世界貿易組織規則，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化進程。面對美國肆無忌憚的霸權主義，本港要站穩腳步，團結一致，集中精力辦好自己的事。香港特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，維護國際公平正義。
加大力度融入國家發展大局 開拓更多新市場
他強調，香港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。特區政府會通過世界貿易組織機制針對美國提出申訴，同時會加大力度，用好機遇，進一步融入國家發展大局，同時開拓更多新市場和深化區域合作，與東盟、中東和「一帶一路」國家和地區建立更密切關係。