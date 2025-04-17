關稅戰｜李家超邀人大政協座談　商團結應對美國歪理濫施關稅

行政長官李家超今日（17日）下午在政府總部主持主題為：「團結應對美國歪理濫施關稅」的座談會，邀請港區全國人大代表和全國政協委員商討對策。



李家超主持座談會與人大代表和全國政協商討如何應對美國的關稅戰（何夏怡攝）

多名港區人大代表和全國政協委員於下午大約二時，先後現身政府總部，包括港區人大代表陳帆、徐莉、文穎怡、鄺美雲，政協常委、身兼中華總商會會長的蔡冠深、身兼廠商會會長的政協委員會盧金榮等。

李家超日前稱香港會加大力度進一步融入國家發展大局，同時開拓更多新市場（林幸泉攝）

李家超曾指面對美國霸權主義 香港要團結一致

行政長官李家超星期二（15日）出席「全民國家安全教育日」開幕儀式致辭時，也指美國打擊中國和香港特區的恣意妄為已經變成狂態。最近的狂態更心血來潮，拿貿易作武器，對香港施加145%所謂「對等關稅」，最荒謬的是算術都算錯了，香港是零關稅，對等的話，應該是零，這不但展現美國滿口歪理，更示範了美國霸權自居的真面目。

李家超指，美國反對自由貿易，擾亂全球貿易和供應鏈，肆意破壞國際共同建立的世界貿易組織規則，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化進程。面對美國肆無忌憚的霸權主義，本港要站穩腳步，團結一致，集中精力辦好自己的事。香港特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，維護國際公平正義。

加大力度融入國家發展大局 開拓更多新市場

他強調，香港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。特區政府會通過世界貿易組織機制針對美國提出申訴，同時會加大力度，用好機遇，進一步融入國家發展大局，同時開拓更多新市場和深化區域合作，與東盟、中東和「一帶一路」國家和地區建立更密切關係。