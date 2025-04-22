李家超拉大隊訪創科大城杭州　有望向DeepSeek取經｜政圈風聲

政府罕有大規模訪問內地，行政長官李家超今午（22日）將率八名高官赴浙江四日。根據官方出稿披露的行程，都是出席投資推介大會及經濟合作論壇，看似與過往訪問內地無大分別，不過，重點落在稿末的一句：「到訪當地創新科技和醫療等方面的設施和項目」。



《香港01》獲悉，李家超將參觀杭州未來科技城城市展館，展館設有「六小龍專題展」，「杭州六小龍」之一正是包括爆紅的中國AI公司新星DeepSeek，雖未知會否見到「80後」創辦人梁文鋒，但企業負責人將向訪問團介紹發展，相信港府可以取經，難怪動員三分一高官到訪當地。



行政長官李家超今午（22日）將率八名高官訪問浙江四日。（資料圖片）

李家超罕有率八名高官訪內地浙江可見重視程度

李家超訪問浙江四日期間，將出席杭州舉行的浙港高層會晤暨浙港合作會議，以及寧波舉行的投資香港推介大會——浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇。過往李家超訪問內地，一般都會出席類似活動，如去年底訪問上海期間，就出席了當地舉行的投資香港推介大會。

然而，今次訪問團高官多達八人，可見港府很重視今次浙江之行。隨團參與部分行程的包括政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟、行政長官辦公室主任葉文娟。

行政長官李家超今午（22日）將率八名高官訪問浙江四日。（資料圖片）

特區政府高度重視浙江之行，李家超早前解釋因浙港兩地一直往來頻繁，在經貿、文化及青年交流保持緊密聯繫，在國家整體佈局下擔當着重要而獨特的角色。 他形容今次訪問將見證浙港兩地成立具體合作機制，進一步加強雙方合作，達致優勢互補，互利共贏，為國家高質量發展作出更大貢獻。

「杭州六小龍」成訪問焦點

與其他訪問內地行程的分別，在於杭州已是創新科技的引領者之一。近年更出產「杭州六小龍」，所指的是杭州六間爆紅、引起海內外關注的初創企業，最受關注的是以不足600萬美元極低成本開發出AI大模型的DeepSeek，其它包括推出「酷家樂」設計平台的群核科技、在春晚表演機械人的宇樹科技、開發出《黑神話：悟空》的遊戲科學、專注腦機接口的強腦科技，以及研發四足機械人的雲深處科技。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

官方未有透露會否訪問「杭州六小龍」，只在出稿時留下伏線，提到李家超一行將到訪當地創新科技和醫療等方面的設施和項目。

《香港01》獲悉，受行程所限，李家超不會全數到訪「杭州六小龍」企業，但會在其中一個行程與「六小龍」企業交流，就是參觀杭州未來科技城城市展館，場內的「六小龍專題展」會有六間企業的負責人到場，向香港官員介紹企業的科技發展，未知DeepSeek「80後」創辦人梁文鋒會否現身。消息指，雖然都希望去DeepSeek參觀，不過要視乎雙方行程安排，或許未必可以如願。

杭州是創科大省，港府除了向當地科技發展取經，在中美貿易戰下，如吸引「杭州六小龍」來香港上市，借香港開拓海外市場，相信也是一大優勢，財爺早前都放風希望加速吸引資金、人才、企業來港發展。香港維持開放，辦好自己的事，是目前中美角力下的出路。