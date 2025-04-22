李家超訪浙江｜抵埗首日會見港人港企代表　促發揮內聯外通專長

行政長官李家超和特區政府代表團成員今日（4月22日）下午抵達浙江省會杭州，展開為期四天的浙江省訪問行程，首日首站參觀浙江大學國際科創中心，晚上則與在浙江的港人和港企代表交流。李家超鼓勵他們發揮自身所長，協助浙江企業「走出去」，同時把外資「引進來」。



首站訪浙江大學 4000畢業生透過高才通到港發展

李家超一行下午抵達杭州後，先到訪浙江大學杭州國際科創中心，了解香港和杭州在創科合作方面的最新發展。李家超說，浙江大學是高端人才通行證計劃（高才通計劃）下的合資格內地院校，至今已有超過4000名浙江大學畢業生透過高才通計劃獲批到香港發展，而浙大科創中心是浙江的重大科技創新平台，匯聚擅長產、學、研協同發展人才，能夠與香港的大學和科研機構在推動科研成果轉化、促進技術創新和產業創新等方面加強合作。

浙大國際科創中心成立六年多，聚焦物質科學、資訊科學和生命科學融通。李家超形容，它是「產學研」一體化的成功範例，館內還特設「香港成果轉化中心」展覽。李家超指出，香港有多間全球百強優秀大學，港浙兩地在創科方面加強交流、互相學習，有助推動進一步合作，為國家發展取得更大突破。

李家超在晚上與浙江省香港商會、當地香港企業代表及當地港人聚會交流。他表示，鼓勵當地港人港企繼續善用香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢以及香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，協助浙江企業「走出去」，同時把外資「引進來」。

參加首次浙港高層會議 簽創科、房屋、經貿、青年協議

李家超抵埗時，浙江省副省長盧山、浙江省港澳辦主任顧建新、中央港澳辦一局代表到機場迎接。李家超在社交網頁發文指，這次浙江之行的重點是出席在杭州舉行的「浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議」，特區政府將與浙江省政府簽署涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作、青年發展方面的合作協議。

李家超表示，很重視和浙江省建立的合作機制，尤其在不同領域的合作協議，所以帶領有關的司局長出席會議，確保能充分發揮在各領域的合作。李家超還將前往寧波出席投資香港推介大會，推廣香港優勢，推動兩地不同界別合作。

浙江省副省長盧山到機場迎接李家超一行。（李家超facebook）

將趁機了解「杭州六小龍」發展及成就

李家超憶述，上任行政長官後首次到杭州是前年來出席亞運會開幕式，這次再到杭州感到很親切和鼓舞。近年杭州創科發展速度驚人，他將趁機多了解「杭州六小龍」的發展及其成就。期待這趟旅程深化浙港聯繫和交流，為兩地經濟、創科、民生等發展注入新動力。

中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）與深度求索（DeepSeek）等六家企業被譽為「杭州六小龍」。（網絡圖片）

李家超此次訪問浙江，陪同官員包括政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟，以及行政長官辦公室主任葉文娟。其中陳國基於明日啓程，後日回港，其餘時間署理行政長官職務，陳國基離港期間則由律政司司長林定國署理特首職務。