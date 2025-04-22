李家超訪浙江｜抵達杭州展開四日行程　親解為何帶七名問責官到訪

行政長官李家超和特區政府代表團成員今日（4月22日）下午抵達浙江省會杭州，展開為期四天的浙江省訪問行程。浙江省副省長盧山、浙江省港澳辦主任顧建新、中央港澳辦一局代表到機場迎接。



參加首次浙港高層會議 簽創科、房屋、經貿、青年協議

李家超在社交網頁發文指，這次浙江之行的重點是出席在杭州舉行的「浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議」，特區政府將與浙江省政府簽署涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作、青年發展方面的合作協議。

李家超表示，很重視和浙江省建立的合作機制，尤其在不同領域的合作協議，所以帶領有關的司局長出席會議，確保能充分發揮在各領域的合作。李家超還將前往寧波出席投資香港推介大會，推廣香港優勢，推動兩地不同界別合作。

浙江省副省長盧山到機場迎接李家超一行。（李家超facebook）

將趁機了解「杭州六小龍」發展及成就

李家超憶述，上任行政長官後首次到杭州是前年來出席亞運會開幕式，這次再到杭州感到很親切和鼓舞。近年杭州創科發展速度驚人，他將趁機多了解「杭州六小龍」的發展及其成就。期待這趟旅程深化浙港聯繫和交流，為兩地經濟、創科、民生等發展注入新動力。

李家超此次訪問浙江，陪同官員包括政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟，以及行政長官辦公室主任葉文娟。其中陳國基於明日啓程，後日回港，其餘時間署理行政長官職務，陳國基離港期間則由律政司司長林定國署理特首職務。