直播｜立法會議員接種第二劑科興　何俊賢再做暖男：阿娟！無事！

撰文：翟睿敏
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特首林鄭月娥今早（22日）聯同司局長接種第二劑科興疫苗，行政會議成員緊隨其後，年逾七十的行會成員任志剛、李國章現身政府總部打針，黃國健、張國鈞等人亦有參加。
立法會議員中午12時半到政總打第二劑疫苗，一向怕打針的工聯會議員麥美娟，再獲化身暖男的民建聯何俊賢安慰：「阿娟！無事！」
▼行會成員接種第二劑科興疫苗▼
食衛局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權，陪同立法會議員接種疫苗。立法會主席梁君彥表示，一眾議員身體力行告訴市民，打針是安全的，是最直接的方法以得到群體免疫，為香港擺脫疫症的第一步。他呼籲市民為自己、家人及朋友早日接種，又稱接種後未來很多社交限制可以解禁，及提供通關便利。
一向害怕打針的工聯會麥美娟今日顯得較為淡定，民建聯何俊賢接種後安慰她說：「阿娟！無事！」麥美娟完成接種後，陳肇始上前擁抱對方。何君堯打針時需脫下半邊恤衫，但就拒絕拉上布簾，讓記者可以拍下他打針的過程。
▼林鄭率司局長接種第二劑科興疫苗▼
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行會成員上月22日接種首劑科興疫苗，參加者包括任志剛、葉劉淑儀、湯家驊、張宇人、林正財等人。
▼行會成員、立法會議員接種第一劑科興疫苗▼
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