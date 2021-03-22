直播｜立法會議員接種第二劑科興　何俊賢再做暖男：阿娟！無事！

特首林鄭月娥今早（22日）聯同司局長接種第二劑科興疫苗，行政會議成員緊隨其後，年逾七十的行會成員任志剛、李國章現身政府總部打針，黃國健、張國鈞等人亦有參加。

立法會議員中午12時半到政總打第二劑疫苗，一向怕打針的工聯會議員麥美娟，再獲化身暖男的民建聯何俊賢安慰：「阿娟！無事！」