李家超訪浙江｜與「杭州六小龍」代表座談　邀來港落戶

行政長官李家超展開在浙江的第二日訪問行程，今日（4月23日）早上到訪杭州未來科技城城市展館，了解當地在智慧城市、人工智能等領域的發展。展館為訪問團設置了專題展覽，展示「杭州六小龍」的核心成果與前沿技術，六家企業的代表向李家超介紹了各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。



李家超在浙江省港澳辦主任顧建新陪同下，到達位於杭州市余杭區的杭州未來科技城。李家超與「杭州六小龍」企業代表座談交流，聽取他們深入介紹其發展經驗，部分也談及了和香港的合作計劃等。李家超感謝這幾家企業支持香港的創新科技發展，並歡迎「杭州六小龍」來港落戶或拓展業務，以及和香港企業和機構加強合作。

李家超參觀杭州未來科技城，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

李家超參觀杭州未來科技城，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

第二日行程聚焦創科 參觀強腦科技

「杭州六小龍」指深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、遊戲科學、群核科技、雲深處科技與強腦科技這六間在杭州成立的創科企業，其中，宇樹科技董事王其鑫、群核科技聯合創始人兼首席技術官朱皓在本月中曾到香港，出席首次在香港舉辦的世界互聯網大會亞太峰會。

李家超參觀杭州未來科技城，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

李家超參觀杭州未來科技城，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

李家超參觀杭州未來科技城，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

杭州未來科技城全國四大未來科技城之一，亦是國家首批雙創示範基地和特色小鎮發源地。李家超離開展館後，到了「杭州六小龍」之一的強腦科技參觀。該公司主力研發與應用非侵入式腦機接口領域，是中國在相關領域首家獨角獸公司，主要產品包括智能仿生手與仿生腿。

到浙大醫學院附屬醫院 了解醫療科技應用最新發展

李家超早還到訪了浙江大學醫學院附屬第一醫院總部，了解智慧醫院運作和應用醫療科技最新發展，包括在研發全新治療惡性血液病方案的成果，以及利用人工智能技術作精準臨床診斷。